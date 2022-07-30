Китай припинив інвестиції в рф в рамках центральної програми Сі Цзіньпіна — Finance.ua

Китай припинив інвестиції в рф в рамках центральної програми Сі Цзіньпіна Вчора 07:52

Інвестиції Китаю у росії в рамках програми «Один пояс, один шлях» вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на звіт Green Finance & Development Center університету Фудань в Шанхаї, Пекін не укладав угод з російськими організаціями в рамках програми «Один пояс, один шлях» в першій половині 2022 року.

«Один пояс, один шлях» — глобальна програма розвитку інфраструктури, яка охоплює різні сектори — від портів до залізниць і центрів обробки даних до шахт. Її вважають центральною у зовнішній політиці лідера КНР Сі Цзіньпіна.

В рамках програми, що існує з 2013 року, здійснюються інвестиції в 70 країн і міжнародних організацій. З моменту її створення Китай вклав в неї 932 мільярди доларів (561 мільярд доларів на будівельні контракти, 371 мільярд доларів на інвестиції).

Найбільшим бенефіціаром в рамках програми в 2021 році був Ірак (10,5 млрд доларів). У 2022 році на перше місце вийшла Саудівська Аравія (укладені угоди на 5,5 млрд доларів, більше, ніж в будь-якій іншій країні). Загальний обсяг китайських інвестицій в «ОПОШ» за півріччя склав 28,4 млрд доларів, що на 1,2 млрд доларів менше, ніж за той самий період рік тому.

росія була одним з головних бенефіціарів китайських витрат на програму. За 2021 рік країни підписали угоди на суму близько 2 мільярдів доларів. Перше півріччя 2022 року стало першим шестимісячним періодом, коли інвестиції в рамках програми були припинені.

Крістоф Недопіл Ван, директор Green Finance & Development Center, припускає, що Китай утримується від інвестицій в росію через загрозу потрапити під санкції Заходу у зв’язку з розв’язаною росіянами війною проти України.

Експерт вважає, що це може бути тимчасовим явищем, оскільки «безумовно сильна взаємодія» між країнами залишається. Зокрема, Китай продовжує закупівлі російських енергоносіїв, і обсяги поставок зросли.

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УНІАН За матеріалами:

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