Китай купує російську нафту зі знижками — Reuters — Finance.ua

Китай купує російську нафту зі знижками — Reuters Сьогодні 03:36 — Енергетика

Найбільші китайські нафтопереробні компанії PetroChina і Sinopec відновлюють імпорт російської нафти зі знижками за зниженими цінами після короткої паузи в кінці 2022 року, якраз перед початком нафтового ембарго Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Зазначається, що державні нафтопереробники Китаю отримали від своїх штаб-квартир дозвіл купувати російську нафту у торгових компаній із великими знижками, що різко знизить витрати та підвищить маржу перероблення.

Дозвіл з’явився саме тоді, коли в Китаї, другому споживачі нафти у світі, відроджується попит на транспортне паливо після скасування політики нульового поширення COVID-19.

За інформацією джерел, PetroChina отримає близько 1,5 мільйона барелів сирої нафти марки Urals наприкінці цього місяця з танкерів Aframax NS Arctic і Crudemed на свій нафтопереробний завод потужністю 200 тисяч барелів на добу в Циньчжоу, провінція Гуансі.

Востаннє завод імпортував по 730 тисяч барелів нафти марки Urals у жовтні та листопаді минулого року, зазначає Reuters.

Unipec, торговий підрозділ провідного азіатського нафтопереробного заводу Sinopec, також має намір відновити імпорт, хоча наразі невідомо, який обсяг він закупив і куди він буде доставлений, повідомили п’ять джерел, знайомих із ситуацією.

«Не дивно, що державні нафтопереробні заводи Китаю купують російську нафту в цей момент. Ціни на нафту марки Urals значно нижчі за верхню межу ціни, і дешева сировина є своєчасною, оскільки вона збільшить потужність нафтопереробки, коли попит на неї в Китаї зросте», — сказав один з китайських нафтотрейдерів.

Нафта марки Urals, яка відвантажується в березні, торгується зі знижкою близько 13 дол. відносно ICE Brent на умовах постачання з судна, тоді як два місяці тому знижка становила 7 доларів.

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Китай покриє майже половину цьогорічного зростання попиту на нафту після послаблення обмежень через COVID-19, повідомляє Reuters.

МЕА прогнозує зростання попиту на нафту на два мільйони барелів на добу у 2023 році, при цьому Китай становитиме 900 тис. барелів на добу.

У зв’язку з тим, що авіаперевезення зростають у міру того, як пандемія продовжує послаблюватися, авіаційне паливо має стати центральною ланкою у відновленні глобального попиту, зазначає агентство.

Водночас МЕА прогнозує, що постачання з ОПЕК+ скоротяться через те що росія перебуває під тиском санкцій

«Здається, що світова пропозиція нафти перевищуватиме попит протягом першої половини 2023 року, але баланс може швидко змінитися до дефіциту, оскільки попит відновиться, а видобуток у росії припиниться», — зазначили в МЕА.

Reuters зазначає, що прогнози МЕА трохи не відповідають прогнозу зростання на 2,3 мільйона барелів на добу у звіті Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка разом із такими союзниками, як росія, входить до групи ОПЕК+.

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