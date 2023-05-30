Китай «ходить по канату» між росією та Заходом, але путін бреше Сі Цзіньпіну — Зеленський — Finance.ua
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Китай «ходить по канату» між росією та Заходом, але путін бреше Сі Цзіньпіну — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай намагається балансувати між Заходом та росією, але диктатор володимир путін бреше своєму союзнику.
Про це він сказав в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.
За словами Зеленського, рф бреше навіть тим країнам, які «хоч якось близькі до неї і вважали росію чесним союзником».
«Китай намагається ходити по канату десь „зовні“, між Заходом і росією. Але що зробив путін? Хіба не оголосив про розміщення ядерної зброї в Білорусі через тиждень після того, як виступили „проти розміщення ядерної зброї за межами території“ під час зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном?» — сказав він.
На думку Зеленського, для Києва «може бути корисною» чітка позиція Пекіна щодо виведення російських військ зі всієї території, але зараз Китай прямо не підтримує позицію України.
«Щодо власної мирної ініціативи Китаю, то ми чітко дали зрозуміти: цінуємо будь-які мирні зусилля інших країн, але наша власна формула миру, наша ініціатива є фундаментальною. Тому що ця війна почалася в Україні і триває тут», — додав глава держави.

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За матеріалами:
НВ
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