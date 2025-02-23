Китай будує рекордну кількість вугільних електростанцій — Finance.ua

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Китай будує рекордну кількість вугільних електростанцій

Світ
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Китай будує рекордну кількість вугільних електростанцій
Китай будує рекордну кількість вугільних електростанцій
У 2024 році Китай розпочав будівництво вугільних електростанцій загальною потужністю 94,5 ГВт — це найбільший показник за майже десять років.
Про це пише Financail Times.
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Дослідники з «Центру досліджень енергетики та чистого повітря» (Crea) та «Глобального енергетичного моніторингу» (GEM) зазначають, що ці темпи суперечать заявам влади про скорочення викидів.

Розвиток «зеленої» енергетики

Водночас країна активно розвиває відновлювані джерела енергії: у 2024 році було встановлено 356 ГВт вітрових та сонячних потужностей — це майже дорівнює всій генерації США.
Президент Сі Цзіньпін раніше заявляв, що викиди вуглецю в країні досягнуть піка до 2030 року, а до 2060 року Китай стане кліматично нейтральним.
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При цьому Китай є найбільшим у світі джерелом парникових газів, на його частку припадає близько 30% від загальносвітового обсягу викидів.

Чому Китай не відмовляється від вугілля

Однак дослідники вказують на кілька причин, чому Китай продовжує розширювати вугільну генерацію.
По-перше, компанії зобов’язані викуповувати законтрактовані обсяги вугільної електроенергії, що не стимулює їх переходити на «зелені» джерела.
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По-друге, через відсутність єдиного національного енергоринку регіони самостійно будують ТЕС для регулювання навантаження в мережі, навіть якщо ці потужності не є критично необхідними.
Дослідники також зазначають, що 75% нових вугільних проєктів профінансували вугледобувні компанії, що зацікавлені у збереженні попиту на своє паливо.
При цьому середня завантаженість вугільних електростанцій у країні становить лише 50%, а поява нових потужностей ще більше знизить їх використання.
За матеріалами:
Економічна Правда
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