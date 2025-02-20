Частина вантажів з Китаю йтиме до Європи через Україну — Finance.ua

Частина вантажів з Китаю йтиме до Європи через Україну Сьогодні 13:22 — Казна та Політика

Частина вантажів з Китаю йтиме до Європи через Україну

Частину вантажів, які рухаються коридором Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (ТМТМ), що з’єднує Китай з Європою, планується спрямувати через Україну.

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Про це повідомив директор з комерційної роботи та логістики АТ «Укрзалізниця» Тимофій Мураховський на засіданні Офісу експортерів у середу.

За його словами, УЗ вже півроку задіяна в проєкті. Як один з кроків щодо його реалізації планується зареєструвати в Казахстані компанію UZ Cargo East. При цьому буде задіяно пороми «Герої Плевни» і «Герої Шипки», які УЗ планувала передати Фонду держмайна України як непрофільні активи.

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«Відбулося засідання наглядової ради (в понеділок, 17 лютого — ІФ-У) на якій було погоджено створення нової юридичної особи UZ Cargo East в Казахстані. Це підприємство для роботи по серединному коридору з Китаю до Європи через Україну», — розповів Мураховський.

За його словами, розглядається, що пороми «Герої Плевни» і «Герої Шипки» перевозитимуть контейнерні потяги з каспійських портів до Баку, потім — з грузинського порту Поті до Одеси. Звідти вантажі вирушатимуть до Європи.

«Ми станемо оператором не лише залізничних перевезень, а ще й морських. Кінцева мета — створити такий коридор, який з Китаю до Європи надаватиме послуги нашим клієнтам під ключ», — сказав Мураховський.

Як повідомив директор з комерційної роботи та логістики УЗ, наступне засідання, на якому обговорять зазначений проєкт за участі представників УЗ, відбудеться за два тижні в Баку.

Мураховський додав, що проєкт нового Транснаціонального транспортного мультимодального коридору має підтримку з боку урядів Китаю, Казахстану, Азербайджану, Грузії.

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