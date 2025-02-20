Частина вантажів з Китаю йтиме до Європи через Україну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Частина вантажів з Китаю йтиме до Європи через Україну

Казна та Політика
55
Частина вантажів з Китаю йтиме до Європи через Україну
Частина вантажів з Китаю йтиме до Європи через Україну
Частину вантажів, які рухаються коридором Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (ТМТМ), що з’єднує Китай з Європою, планується спрямувати через Україну.
Читайте також
Про це повідомив директор з комерційної роботи та логістики АТ «Укрзалізниця» Тимофій Мураховський на засіданні Офісу експортерів у середу.
За його словами, УЗ вже півроку задіяна в проєкті. Як один з кроків щодо його реалізації планується зареєструвати в Казахстані компанію UZ Cargo East. При цьому буде задіяно пороми «Герої Плевни» і «Герої Шипки», які УЗ планувала передати Фонду держмайна України як непрофільні активи.
Читайте також
«Відбулося засідання наглядової ради (в понеділок, 17 лютого — ІФ-У) на якій було погоджено створення нової юридичної особи UZ Cargo East в Казахстані. Це підприємство для роботи по серединному коридору з Китаю до Європи через Україну», — розповів Мураховський.
За його словами, розглядається, що пороми «Герої Плевни» і «Герої Шипки» перевозитимуть контейнерні потяги з каспійських портів до Баку, потім — з грузинського порту Поті до Одеси. Звідти вантажі вирушатимуть до Європи.
«Ми станемо оператором не лише залізничних перевезень, а ще й морських. Кінцева мета — створити такий коридор, який з Китаю до Європи надаватиме послуги нашим клієнтам під ключ», — сказав Мураховський.
Читайте також
Як повідомив директор з комерційної роботи та логістики УЗ, наступне засідання, на якому обговорять зазначений проєкт за участі представників УЗ, відбудеться за два тижні в Баку.
Мураховський додав, що проєкт нового Транснаціонального транспортного мультимодального коридору має підтримку з боку урядів Китаю, Казахстану, Азербайджану, Грузії.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.