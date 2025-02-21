Розкрито технічні характеристики китайської лазерної гаубиці SH16A — Finance.ua

Розкрито технічні характеристики китайської лазерної гаубиці SH16A Сьогодні 03:36 — Фінтех і Картки

Розкрито технічні характеристики китайської лазерної гаубиці SH16A

Китайська компанія Norinco представила свою новітню 155-мм самохідну гаубицю SH16A на виставці IDEX 2025. Артилерійська система є продовженням попередніх моделей SH1 і SH15 та базується на восьмиколісному шасі VN-22, інформує Army Recognition.

SH16A оснащена 155-мм/52-каліберною гарматою, що здатна використовувати різні типи боєприпасів, зокрема керовані снаряди та ракети з верхньою атакою. Максимальна дальність стрільби сягає 56 км при використанні активно-реактивних боєприпасів. Гаубиця має автоматичний механізм заряджання з магазином на 30 снарядів, що дозволяє швидко перезаряджатися шляхом заміни магазинів.

Однією з ключових особливостей є лазерна система запалювання, яка замінює традиційні капсульні механізми. Вона працює у двох режимах: пряме запалювання або багатоточкове запалювання через оптоволоконну систему. Також SH16A обладнана антидроновими засобами захисту та системою димових гранатометів, що підвищує її живучість у бою.

Китай активно просуває свої артилерійські системи на Близькому Сході, де раніше Саудівська Аравія закупила гаубиці PLZ-45, а ОАЕ придбали шість буксированих гаубиць AH4. На рішення потенційних покупців впливають нижча вартість, менші експортні обмеження у порівнянні з західними аналогами та можливість технологічного трансферу.

noworries За матеріалами:

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