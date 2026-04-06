Китай будує першу у світі 30-поверхову морську платформу (фото)

Шанхайський університет Цзяотун у Китаї оголосив про будівництво великого інфраструктурного проєкту: найбільшої у світі морської дослідницької платформи.
Згідно з проєктом, це буде плаваюче дослідницьке судно, яке поєднує в собі характеристики морських платформ для видобутку нафти і газу. Вчені називають це дослідницьке судно «плаваючим островом», пише Фокус.

«Плаваючий острів» для науки

Спроєктована для безперервної роботи в суворих морських умовах, платформа підтримуватиме широкий спектр наукової діяльності, включно з розробкою передового морського обладнання, розвідкою океанічних ресурсів і дослідженням океанів.
Плаваюча дослідницька платформа призначена для глибоководних досліджень і, як кажуть учені, являє собою «плаваючий острів». Платформа матиме висоту 30-поверхової будівлі, при цьому частина її буде занурена у воду. Хоча це дослідницьке судно, все ж воно нагадуватиме морську платформу для видобутку нафти і газу.

Технічні характеристики

Планується, що на судні буде розміщено шість основних дослідницьких об’єктів, включно з лабораторією з вивчення тайфунів, а також установками для вивчення морської метеорології та важким океанічним обладнанням.
Платформа розроблена для забезпечення стійкості в суворих морських умовах і дає змогу проводити великомасштабні випробування глибоководного обладнання вагою в сотні тонн. Приміщення наукового судна розраховані на розміщення персоналу з 238 осіб, включно з ученими, які зможуть проводити експерименти на глибині 10 000 метрів.

Терміни реалізації

Будівництво дослідницького судна планується завершити до 2030 року. Після введення в експлуатацію ця гігантська споруда матиме палубу розміром з два футбольних поля, а також басейн, достатньо великий, щоб вмістити дорослого синього кита.
Судно слугуватиме полігоном для випробувань у відкритому морі систем глибоководного видобутку корисних копалин, морського обладнання та морської нафтогазової інфраструктури.
Також дослідження будуть націлені на вивчення морських екосистем і того, як вони змінюються залежно від пори року.
Китай уже має найбільший у світі флот цивільних дослідницьких суден. Але вчені кажуть, що існує брак дослідницьких об’єктів, які могли б одночасно швидко переміщатися і працювати протягом тривалого часу в одному районі.
Нову платформу спроєктовано таким чином, що вона має мобільність дослідницького судна, що дає їй змогу швидко досягати заданих районів, перш ніж перейти в стаціонарний режим роботи на одному місці.
За матеріалами:
Фокус
