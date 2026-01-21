0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Київстар» у повному блекауті в кількох областях

Фондовий ринок
788
«Київстар» у повному блекауті в кількох областях
«Київстар» у повному блекауті в кількох областях
Внаслідок ударів по українській енергетиці інфраструктура «Київстару» в кількох областях перебуває в повному блекауті.
Про це заявив директор компанії Олександр Комаров на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
За його словами, з 16,5 тисяч майданчиків «Київстару» через проблеми в енергосистемі не працює 1 тисяча.
«У нас 16,5 тисяч об’єктів, технічних споруд, підключених до електромережі. Зараз у 9 областях наша інфраструктура відключена від електропостачання на 40−60%. Тож у деяких регіонах, за нашою внутрішньою класифікацією, ми в повному блекауті — понад 50% технічної інфраструктури без електрики», — сказав він і додав, що не працює менше ніж 10% мережі.
Комаров розповів, що компанія здатна власними ресурсами збільшити удвічі кількість інженерів, які залучені до роботи при незапланованих відключеннях. За його словами, кількість працівників становить близько 5 тисяч, а оператор може забезпечити 30−40% працездатності мережі навіть у найскладніших ситуаціях.
«Основна мережа захищена протягом 72 годин. І ми цілком впевнені, що зможемо протриматися ще довше», — сказав Комаров.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems