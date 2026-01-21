«Київстар» у повному блекауті в кількох областях
Внаслідок ударів по українській енергетиці інфраструктура «Київстару» в кількох областях перебуває в повному блекауті.
Про це заявив директор компанії Олександр Комаров на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
За його словами, з 16,5 тисяч майданчиків «Київстару» через проблеми в енергосистемі не працює 1 тисяча.
«У нас 16,5 тисяч об’єктів, технічних споруд, підключених до електромережі. Зараз у 9 областях наша інфраструктура відключена від електропостачання на 40−60%. Тож у деяких регіонах, за нашою внутрішньою класифікацією, ми в повному блекауті — понад 50% технічної інфраструктури без електрики», — сказав він і додав, що не працює менше ніж 10% мережі.
Комаров розповів, що компанія здатна власними ресурсами збільшити удвічі кількість інженерів, які залучені до роботи при незапланованих відключеннях. За його словами, кількість працівників становить близько 5 тисяч, а оператор може забезпечити 30−40% працездатності мережі навіть у найскладніших ситуаціях.
«Основна мережа захищена протягом 72 годин. І ми цілком впевнені, що зможемо протриматися ще довше», — сказав Комаров.
