«Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він оцінювався в $30-40 млн — Finance.ua

«Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він оцінювався в $30-40 млн Вчора 07:15 — Фондовий ринок

«Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він оцінювався в $30-40 млн

Найбільший мобільний оператор України «Київстар» придбав контрольну частку у найбільшій медичній інформаційні системі Helsi.

Про це йдеться в повідомленні материнської компанії «Київстар» Veon. Сторони не розголошують деталей угоди. За оцінкою Forbes, поточна вартість Helsi може складати $10 млн.

ПрАТ «Київстар» належить 69,99% у ТОВ «Хелсі Україна», зареєстрованої 6 липня 2022 року, свідчать дані YouControl. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Самвел Акобян, який володіє часткою у 26,9% через ТОВ «Українська інвестиційна платформа», свідчать дані аналітичної системи YouControl. Він також володіє 100% ТОВ «Хелсі ЮА», якій належить торгова марка сервісу.

За оцінкою Forbes, поточна вартість Helsi, виходячи публічних фінансових показників компанії та мультиплікаторів для медичної індустрії, може складати $10 млн.

В довоєнний час, з урахуванням покриття, ніші та клієнтської бази, сервіс міг коштувати $30-40 млн, розповів Forbes голова Chernovetskyi Investment Group Володимир Кривко.

«З врахуванням війни, вона була нижчою», — додає він.

«Київстар» планує розширити власний бізнес та в наступні три роки інвестувати у розвиток цифрових екосистем для здоров’я українців«, — заявив СЕО «Київстар» Олександр Комаров.

Інвестиції Helsi планує вкласти у розробку продукту, щоб надавати нові електронні послуги лікарям та пацієнтам.

Сервісом Helsi на серпень 2022 року користуються 23 млн пацієнтів та 1300 клінік. З початку року кількість користувачів зросла на 11%, повідомили Forbes в компанії.

Медичну інформаційну система Helsi почали розробляти в 2016 році. Спочатку в рамках медреформи вона дозволила лікарям та пацієнтам укладати декларації. Наразі сервіс дозволяє записатися до лікаря, переглядати історії відвідувань і медичні документи, отримувати електронні рецепти та отримувати віддалену відеоконсультацію.

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