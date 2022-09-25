Київщина очікує 600 мільйонів від уряду для завершення підготовки до опалювального сезону — Finance.ua

Київщина очікує 600 мільйонів від уряду для завершення підготовки до опалювального сезону
Київська область очікує 600 мільйонів гривень від уряду на капітальні видатки, що дасть змогу завершити роботи з підготовки до опалювального сезону.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у ефірі спільного телемарафону,.
«Загалом у нас 26 тисяч пошкоджених об’єктів у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. Зруйновано повністю 5 тисяч приватних будинків. 127 закладів освіти також пошкоджені або зруйновані, 5 великих шкіл зруйновано повністю, 107 закладів медичної галузі пошкоджено», — нагадав Кулеба.
Він розповів, які були пріоритети щодо відновлення, і озвучив алгоритм дій влади Київщини.
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«У першу чергу, це було розмінування — 270 населених пунктів було розміновано до 1 липня. Після того відновлювались мережі, мости, дороги. А після цього вже було обстеження будинків та споруд, які були пошкоджені. Звичайно, що в першу чергу ми мали відновити роботу органів місцевого самоврядування для того, щоб люди могли отримувати послуги у своїх містах і селах. І цю роботу закінчили ще в травні. Після того ми вже перейшли безпосередньо до обстеження будівель і приватних осель. Тут пріоритетом було відновлення медичних закладів та закладів освіти для того, щоб 1 вересня змогли почати повноцінно навчальний рік», — пояснив очільник ОВА.
Разом з цим, він акцентував увагу на сьогоднішній нагальній проблемі — підготовці до опалювального сезону, який має початися 15 жовтня. Ця інфраструктура також була пошкоджена досить серйозно, тому досі відбувається робота щодо відновлення житлово-комунального господарства.
«Якщо говорити про фінансування, то урядом було виділено 400 мільйонів гривень на поточні ремонтні роботи в Київській області — заміна вікон, ремонт покрівлі або дверей. Окрім цього, 87 мільйонів з обласного бюджету було виділено на ті громади, які більш за все постраждали — Ірпінська, Макарівська, Бучанська, Гостомельська, яка, до речі, на 1-му місці серед громад області по пошкодженням. І вже у найближчі дні ми очікуємо додаткового виділення від уряду 600 мільйонів гривень з резервного фонду, які вже будуть безпосередньо йти на капітальні видатки нашої області. Це дасть змогу завершити роботи щодо підготовки до опалювального сезону», — наголосив Кулеба.
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