Київщина очікує 600 мільйонів від уряду для завершення підготовки до опалювального сезону — Finance.ua

Київщина очікує 600 мільйонів від уряду для завершення підготовки до опалювального сезону Вчора 22:45 — Казна та Політика

Київщина очікує 600 мільйонів від уряду для завершення підготовки до опалювального сезону

Київська область очікує 600 мільйонів гривень від уряду на капітальні видатки, що дасть змогу завершити роботи з підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у ефірі спільного телемарафону,.

«Загалом у нас 26 тисяч пошкоджених об’єктів у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. Зруйновано повністю 5 тисяч приватних будинків. 127 закладів освіти також пошкоджені або зруйновані, 5 великих шкіл зруйновано повністю, 107 закладів медичної галузі пошкоджено», — нагадав Кулеба.

Він розповів, які були пріоритети щодо відновлення, і озвучив алгоритм дій влади Київщини.

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«У першу чергу, це було розмінування — 270 населених пунктів було розміновано до 1 липня. Після того відновлювались мережі, мости, дороги. А після цього вже було обстеження будинків та споруд, які були пошкоджені. Звичайно, що в першу чергу ми мали відновити роботу органів місцевого самоврядування для того, щоб люди могли отримувати послуги у своїх містах і селах. І цю роботу закінчили ще в травні. Після того ми вже перейшли безпосередньо до обстеження будівель і приватних осель. Тут пріоритетом було відновлення медичних закладів та закладів освіти для того, щоб 1 вересня змогли почати повноцінно навчальний рік», — пояснив очільник ОВА.

Разом з цим, він акцентував увагу на сьогоднішній нагальній проблемі — підготовці до опалювального сезону, який має початися 15 жовтня. Ця інфраструктура також була пошкоджена досить серйозно, тому досі відбувається робота щодо відновлення житлово-комунального господарства.

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«Якщо говорити про фінансування, то урядом було виділено 400 мільйонів гривень на поточні ремонтні роботи в Київській області — заміна вікон, ремонт покрівлі або дверей. Окрім цього, 87 мільйонів з обласного бюджету було виділено на ті громади, які більш за все постраждали — Ірпінська, Макарівська, Бучанська, Гостомельська, яка, до речі, на 1-му місці серед громад області по пошкодженням. І вже у найближчі дні ми очікуємо додаткового виділення від уряду 600 мільйонів гривень з резервного фонду, які вже будуть безпосередньо йти на капітальні видатки нашої області. Це дасть змогу завершити роботи щодо підготовки до опалювального сезону», — наголосив Кулеба.

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Укрінформ За матеріалами:

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