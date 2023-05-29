Київський завод «Електронмаш» продали за майже 121 мільйон гривень — Finance.ua

Київський завод «Електронмаш» продали за майже 121 мільйон гривень Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Київський завод «Електронмаш» продали за майже 121 мільйон гривень, Фото: prozorro.sale

Фонд держмайна продав київський завод «Електронмаш» за 120,8 мільйонів гривень на платформі Prozorro. продажі.

Про це стало відомо з даних на сайті Prozorro.Продажі.

Окрім переможної ставки, покупець має сплатити ПДВ — 24,2 мільйонів гривень та понад 23 мільйонів гривень боргів підприємства перед працівниками та держбюджетом.

За актив змагалися 6 учасників:

ТОВ «Мартенс» з остаточною пропозицією 62 000 003 грн;

ТОВ «ДК БЦ1» з остаточною пропозицією 67 500 000 грн;

ТОВ «Ю-Бейс груп» з остаточною пропозицією 88 000 000 грн;

ТОВ «Норт Ленд» з остаточною пропозицією 119 300 000 грн;

ТОВ «БСК Груп» з остаточною пропозицією 120 777 000 грн;

ТОВ «Інком Рент» з остаточною пропозицією 120 810 000 грн.

Фото: prozorro. sale

Завод придбало ТОВ «Інком Рент».

За даними «Опендатабот», ТОВ «Інком Рент» було засновано 5 липня 2018 року, директором компанії є Людмила Труфанова, 60% компанії належить ТОВ «Компанія з управління активами «Аріво ессет менеджмент», решта 40% належить ТОВ «Платес-1».

Основний вид діяльності компанії: управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Станом на 2020 рік, компанія зареєструвала чистий прибуток на суму 415 700 грн, та активи на суму 8 419 000 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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