Київський завод «Електронмаш» продали за майже 121 мільйон гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київський завод «Електронмаш» продали за майже 121 мільйон гривень

Казна та Політика
45
Київський завод «Електронмаш» продали за майже 121 мільйон гривень
Київський завод «Електронмаш» продали за майже 121 мільйон гривень, Фото: prozorro.sale
Фонд держмайна продав київський завод «Електронмаш» за 120,8 мільйонів гривень на платформі Prozorro. продажі.
Про це стало відомо з даних на сайті Prozorro.Продажі.
Окрім переможної ставки, покупець має сплатити ПДВ — 24,2 мільйонів гривень та понад 23 мільйонів гривень боргів підприємства перед працівниками та держбюджетом.
За актив змагалися 6 учасників:
  • ТОВ «Мартенс» з остаточною пропозицією 62 000 003 грн;
  • ТОВ «ДК БЦ1» з остаточною пропозицією 67 500 000 грн;
  • ТОВ «Ю-Бейс груп» з остаточною пропозицією 88 000 000 грн;
  • ТОВ «Норт Ленд» з остаточною пропозицією 119 300 000 грн;
  • ТОВ «БСК Груп» з остаточною пропозицією 120 777 000 грн;
  • ТОВ «Інком Рент» з остаточною пропозицією 120 810 000 грн.
Фото: prozorro. sale
Фото: prozorro. sale
Завод придбало ТОВ «Інком Рент».
За даними «Опендатабот», ТОВ «Інком Рент» було засновано 5 липня 2018 року, директором компанії є Людмила Труфанова, 60% компанії належить ТОВ «Компанія з управління активами «Аріво ессет менеджмент», решта 40% належить ТОВ «Платес-1».
Основний вид діяльності компанії: управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.
Станом на 2020 рік, компанія зареєструвала чистий прибуток на суму 415 700 грн, та активи на суму 8 419 000 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.