Київських чиновників підозрюють у розкраданні 9 млн гривень на ремонті парку «Муромець» — Finance.ua
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Київських чиновників підозрюють у розкраданні 9 млн гривень на ремонті парку «Муромець»

Кримінал
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Київських чиновників підозрюють у розкраданні 9 млн гривень на ремонті парку «Муромець»
Київських чиновників підозрюють у розкраданні 9 млн гривень на ремонті парку «Муромець»
Київським чиновникам повідомили про підозру у розкрадання 9 млн гривень, виділених на ремонт спортмайданчиків у парку «Муромець» в Деснянському районі. З’ясувалося, що на балансі КП взагалі були відсутні будь-які споруди та об’єкти, що підлягали ремонту.
Про це повідомляє столична прокуратура.
За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва у межах кримінального провадження за фактом розкрадання понад 9 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт спортмайданчиків, повідомлено про підозру керівнику одного з комунальних підприємств столиці, двом керівникам підрядних організацій та фізичній особі—підприємцю, відповідальному за проведення технічного нагляду.
Як встановлено досудовим розслідуванням, керівник комунального підприємства оголосив тендер на проведення капітального ремонту спортивних майданчиків на території одного з найбільших столичних парків «Муромець». Сума підряду становила 32 млн гривень.
Незважаючи на те, що роботи були виконані не в повному обсязі, посадовець вступив у злочинну змову із керівниками підрядних організацій та інженерами технагляду, та підписав підготовлені ними підроблені акти виконаних робіт. Збитки столичному бюджету становлять понад 9 млн гривень.
Також з’ясувалося, що на балансі вказаного комунального підприємства взагалі були відсутні будь-які споруди та об’єкти, що підлягали ремонту.
У ході проведених 14 санкціонованих обшуків у фігурантів провадження правоохоронці виявили та вилучили готівкові кошти, печатки підконтрольних підприємств, чорнові записи, паспорти громадян рф, а також бойові припаси та вогнепальну зброю.
За результатами досудового розслідування повідомлено про підозру 4 особам у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання останнім запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Також вирішується питання про оголошення в розшук ще 2 осіб, які почали переховуватись від органів досудового розслідування, у тому числі, перетнувши державний кордон України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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