Київські митники виявили у відправленні до США 210 старовинних монет — Finance.ua

Київські митники виявили у відправленні до США 210 старовинних монет Вчора 15:29 — Кримінал

Київські митники виявили у відправленні до США 210 старовинних монет, Фото: Державна митна служба

Київські митники виявили 210 старовинних монет із срібла, які невідомі намагалися переслати з України до США.

Про це Державна митна служба України повідомила у Телеграмі

«У міжнародному експрес-відправленні документального характеру, яке прямувало з Києва до США, київські митники виявили 210 монет з білого металу з ознаками старовини. За декларацією, за кордон прямували просто документи з нульовою вартістю, отже, крім них в пакунку не мало бути сторонніх речей», — ідеться в повідомленні.

Проте замість задекларованих ділових паперів працівники Київської митниці виявили поліетиленовий пакет з монетами різного розміру, які розміщувалися в окремих герметичних комірках. Кожна округла монета була у окремій комірці, а монети неправильної форми були розміщені по декілька у кожній комірці.

За попередніми даними, виявлені округлі монети мають різний рівень збереженості та ваги, їх діаметр сягає до 1,7 см. Ці монети подібні до давньоримських денаріїв різних часів, на яких зображувалися профілі як божеств, так і римських правителів.

Монети неправильної форми — дрібніші та мають діаметр близько 1,2 см. Вони подібні до акче часів Кримського ханства. Характерною особливістю акче був знак у формі тризуба, який зараз є основою герба кримських татар.

Таким чином, митники запобігли незаконному вивезенню з України монет, які можуть становити культурну та історичну цінність.

Київські митники під час перевірки посилки звернули увагу, що відправником зазначена жінка з дивним прізвищем, схожим на вигадане. Особу відправника за наведеними контактними даними встановити не вдалося.

Монети тимчасово передані на склад митниці. На них чекає експертиза, яка визначить їх цінність.

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Укрінформ За матеріалами:

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