Київрада запровадила особливу процедуру та пільги на оренду комунальних приміщень — Finance.ua

Київрада запровадила особливу процедуру та пільги на оренду комунальних приміщень Вчора 15:05 — Казна та Політика

Київрада запровадила особливу процедуру та пільги на оренду комунальних приміщень

Київська міська рада запровадила особливу процедуру та пільги на оренду комунальних приміщень силами безпеки й оборони України.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив за підсумками засідання Київради.

«Ми запровадили особливу процедуру та пільги на оренду комунальних приміщень силами безпеки і оборони України. Так, вартість орендної плати за площі, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для сил безпеки й оборони встановлена у розмірі 1 гривні — на період воєнного стану і протягом місяця після його припинення чи скасування. Ми повинні забезпечити повноцінне функціонування сил оборони задля ефективного захисту України та столиці», — сказав Віталій Кличко.

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Також депутати схвалили рішення про списання заборгованості за землю об’єктами оборони та розглянули в оновленій редакції програму «Захисник Києва» — для належного фінансування територіальної оборони столиці.

Так, для підвищення обороноздатності столиці — організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві на 2022-2024 роки передбачено залучити з міського бюджету загалом 238,8 млн грн. Зокрема, в 2022 році — 174,2 млн грн (збільшено фінансування на 128,6 млн грн), у 2023 році — 34,7 млн грн, у 2024 — 29,8 млн грн.

Збільшення фінансування обумовлене збільшенням у Києві чисельності підрозділів територіальної оборони у понад два рази. А також тим, що в місті розпочав роботу центр з підготовки сил муніципальної безпеки, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади столиці. Також надходять численні звернення до міської влади від військових частин ЗСУ та інших військових формувань з проханням забезпечити військовослужбовців, що вибувають для виконання бойових завдань за межі Києва, необхідним бойовим спорядженням. Здійснюються з початком широкомасштабної агресії росії і численні перевезення різних категорій військовослужбовців — за поданням військового керівництва.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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