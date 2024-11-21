Київрада виділила «Спецжитлофонду» 3 мільярди на закупівлю квартир — Finance.ua

Київрада виділила «Спецжитлофонду» 3 мільярди на закупівлю квартир Сьогодні 20:19 — Нерухомість

Київська міська рада 21 листопада виділила 3 млрд грн грн на збільшення статутного фонду КП «Спецжитлофонд».

Таке рішення підтримали 70 депутатів.

Гроші підуть на закупівлю 1008 квартир для поповнення маневрового фонду КМДА.

За підрахунками директора підприємства Володимира Шарія, 188 квартир потрібно для мешканців ветхих будинків, 310 квартир — для громадян, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій, 510 квартир — для мешканців квартир застарілого житлового фонду (хрущовки, сталінки, барачний тип) на період реновації.

Зараз маневровий фонд КМДА складається із чотирьох будинків на 315 квартир.

Таке житло не підлягає приватизації.

Депутати доручили Спецжитлофонду протягом шести місяців створити наглядову раду для контролю за використанням цих грошей.

Економічна Правда За матеріалами:

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