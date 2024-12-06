Київрада розглядає бюджет столиці на 2025 рік — Finance.ua

Київрада розглядає бюджет столиці на 2025 рік Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Київрада розглядає бюджет столиці на 2025 рік

Мер Києва Віталій Кличко презентував проєкт бюджету столиці на 2025 рік, який передбачає видатки на рівні понад 90 мільярдів гривень.

Про це він заявив на позачерговій сесії Київради, яка відбулася 5 грудня.

«Проєкт бюджету вже розглянули у комісіях Київради, отримали пропозиції, і тепер документ готовий до ухвалення. Незважаючи на складні умови, зокрема вилучення до державного бюджету 60% ПДФО, бюджет столиці-2025 більший за стартовий бюджет цього року,» — підкреслив Кличко.

Основні напрями фінансування:

• Освіта — 32,4 млрд грн.

• Транспортна галузь — понад 18,6 млрд грн.

• Соціальний захист — майже 10 млрд грн.

• Житлово-комунальна сфера — понад 7 млрд грн.

• Охорона здоров’я — майже 6,5 млрд грн.

• Підтримка ЗСУ — 5 млрд грн.

Окрім бюджету, на засіданні Київрада також має затвердити програму економічного і соціального розвитку столиці на 2025 рік та стратегію розвитку міста до 2027 року.

bigkyiv За матеріалами:

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