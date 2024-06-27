«Київміськсвітло» відкрило низку вакансій через брак кадрів: кого шукають — Finance.ua

«Київміськсвітло» відкрило низку вакансій через брак кадрів: кого шукають Сьогодні 19:15 — Особисті фінанси

«Київміськсвітло» відкрило низку вакансій через брак кадрів: кого шукають

Наразі в КП «Київміськсвітло» брак кадрів сягає майже 14%.

Про це повідомляє Київська міська рада.

«З початку повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ вступили 27% працівників», — сказано в повідомленні.

Підприємство шукає фахівців на такі посади:

електромонтер з експлуатації розподільних мереж (ІІІ-ІV розряд);

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (III-IV розряд);

інженер з налагодження й випробувань (І категорія);

інженер з проєктно-кошторисної роботи (І категорія);

фахівець інформаційних технологій (І категорія);

машиніст автовишки та автопідйомника (V розряд);

диспетчер підприємства виробничо-диспетчерської служби;

майстер І групи експлуатаційного-технічного району.

Нагадаємо, що ринок праці й традиційно «чоловічі» професії переходять у жіночі руки. Жінкам доводиться освоювати навички слюсарів, токарів, кранівників і водіїв.

Зокрема, на сайтах з пошуку роботи розміщені сотні вакансій для водіїв різних категорій та спеціалізацій: від таксистів до водіїв міжнародних перевезень. А все через мобілізацію і нестачу чоловічих кадрів. У зв’язку з цим транспортні компанії звернулися до уряду з проханням допомогти у підготовці жінок до цієї професії.

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