«Київміськсвітло» відкрило низку вакансій через брак кадрів: кого шукають — Finance.ua
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«Київміськсвітло» відкрило низку вакансій через брак кадрів: кого шукають

Особисті фінанси
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«Київміськсвітло» відкрило низку вакансій через брак кадрів: кого шукають
«Київміськсвітло» відкрило низку вакансій через брак кадрів: кого шукають
Наразі в КП «Київміськсвітло» брак кадрів сягає майже 14%.
Про це повідомляє Київська міська рада.
«З початку повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ вступили 27% працівників», — сказано в повідомленні.

Підприємство шукає фахівців на такі посади:

  • електромонтер з експлуатації розподільних мереж (ІІІ-ІV розряд);
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (III-IV розряд);
  • інженер з налагодження й випробувань (І категорія);
  • інженер з проєктно-кошторисної роботи (І категорія);
  • фахівець інформаційних технологій (І категорія);
  • машиніст автовишки та автопідйомника (V розряд);
  • диспетчер підприємства виробничо-диспетчерської служби;
  • майстер І групи експлуатаційного-технічного району.

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Нагадаємо, що ринок праці й традиційно «чоловічі» професії переходять у жіночі руки. Жінкам доводиться освоювати навички слюсарів, токарів, кранівників і водіїв.
Зокрема, на сайтах з пошуку роботи розміщені сотні вакансій для водіїв різних категорій та спеціалізацій: від таксистів до водіїв міжнародних перевезень. А все через мобілізацію і нестачу чоловічих кадрів. У зв’язку з цим транспортні компанії звернулися до уряду з проханням допомогти у підготовці жінок до цієї професії.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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