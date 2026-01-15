Київ збільшує витрати на ЗСУ Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Київ збільшує витрати на ЗСУ

Київ збільшує підтримку сил оборони та безпеки одразу на 3 млрд грн. Відповідні зміни до програми «Захисник Києва» 15 січня має ухвалити Київрада.

Про це повідомляє в Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, Київрада сьогодні має ухвалити проєкт змін до міської цільової програми «Захисник Києва» — збільшити фінансування сил оборони та безпеки в 2026 році на 3 млрд грн.

«Зміни передбачають виділення субвенції на матеріально-технічну підтримку військових частин», — повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що додаткові кошти підуть, зокрема, на придбання безпілотників, систем РЕБ, техніки та іншого необхідного обладнання.

У 2025 році Київ спрямував з міського бюджету понад 12 млрд грн на допомогу військовим, ветеранам та їх родинам. У 2024-му — майже 10 мільярдів гривень.

