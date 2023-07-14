Київ забирає в комунальну власність великий стадіон на Куренівці — Finance.ua

Київ забирає в комунальну власність великий стадіон на Куренівці Сьогодні 19:16 — Фондовий ринок

Київ забирає в комунальну власність великий стадіон на Куренівці

Таке рішення було прийнято сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради 69 депутатами, інформує пресслужба Київради.

Мова йде про стадіон, який побудували у 1934 році. На стадіоні є футбольне поле з трибунами на п’ять тисяч місць, ігрові майданчики, сектори для штовхання ядра, метання диска, молота, списа, дві закриті спортивні зали, сауна, закритий басейн (довжина доріжки — 25 м), готель на 150 місць. Під час капітального ремонту 1977 -1980 років спорудили чотири металеві вежі (висота до 30 м) для освітлення. За останні роки на території стадіону збудували два поля для мініфутболу, капітально відремонтували будівлю басейну.

Нині на учбово-спортивній базі працюють шість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які фінансуються коштом бюджету Києва.

«Ми підтримуємо всі спортивні, молодіжні проєкти та ініціативи. Також доводимо до ладу об'єкти спортивної інфраструктури та вкладаємо ресурси в розвиток спорту у столиці. І стадіон „Спартак“ — це перлина Подолу. Ми зробимо все необхідне, щоб повернути на „Спартак“ глядачів, і зробити його дійсно привабливим та сучасним спортивним об'єктом Києва», — розповів заступник голови КМДА, депутат Київради (фракція УДАР) Валентин Мондриївський.

Як зазначила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, депутатка Київради (фракція «Слуга народу») Олена Говорова, процес передачі до комунальної власності бази «Спартак» розпочався кілька років тому.

«Київ продовжує оновлювати спортивні об'єкти у столиці. Ми зможемо оновити матеріально-технічну базу „Спартака“ на Кирилівській. А це стадіон, трибуни, гральні майданчики, басейн, бігові доріжки. Епопея з передачею державного майна тривала роками. Бюрократичних перепон, на жаль, так багато. Впевнена, що цей стадіон відповідатиме всім сучасним вимогам і стандартам. Стадіон на шляху до нового спортивного життя», — додала Олена Говорова.

Вечірній Київ За матеріалами:

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