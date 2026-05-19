Київ витратив понад 760 тисяч гривень на оновлення табличок для паркування Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

На вже встановлених конструкціях замінили інформаційні плівки з новими тарифами

У Києві після підвищення тарифів на паркування оновили понад 1,2 тисячі інформаційних табличок. На ці роботи місто витратило 767,6 тис. грн.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київтранспарксервіс» у відповідь на запит ЕП.

У столиці оновили понад 1200 табличок

У підприємстві пояснили, що нові таблички для паркування не виготовляли. На вже встановлених конструкціях лише замінили інформаційні плівки з новими тарифами та розмірами штрафів. Загалом у межах договору оновили 1249 інформаційних табличок.

Роботи виконувало комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху». Загальна вартість робіт склала 767 610 грн з ПДВ.

Таким чином, оновлення однієї таблички коштувало 512,15 грн без ПДВ.

Новий дизайн не розробляли

У «Київтранспарксервіс» також зазначили, що новий дизайн чи макет для табличок не розробляли, а використовували раніше затверджений формат із заміною лише інформації про тарифи та штрафні санкції.

«Демонтаж та монтаж інформаційних табличок здійснювався власними силами „Київтранспарксервіс“ без залучення сторонніх підрядних організацій, що дозволило оптимізувати витрати та забезпечити оперативність проведення відповідних робіт», — повідомили в комунальному підприємстві.

Скільки потрібно для окупності витрат

У Києві є 328 майданчиків для паркування, а загальна кількість паркомісць на них становить 9 635. Якщо рахувати, що після перегляду тарифів вартість паркування зросла на 5 грн за годину, то для окупності оновлення табличок водії мають оплатити близько 153,5 тис. паркомісць-годин.

Іншими словами, достатньо, аби всі муніципальні паркомісця в Києві були повністю зайняті приблизно 16 годин. На практиці цей термін може бути довшим, адже частина водіїв може паркуватися безоплатно (УБД, люди з інвалідністю), а частина не платить за паркування.

Тарифи на паркування в Києві

Раніше Finance.ua розповідав , що в Києві почали діяти нові тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування КП «Київтранспарксервіс».

З 8:00 27 квітня 2026 року вартість погодинного паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» становить:

у І зоні — 40 грн за годину;

у ІІ зоні — 30 грн за годину;

у ІІІ зоні — 10 грн за годину.

Водночас для громадян-платників податків у місті запровадили майже 90% знижку на місячну підписку на паркування. Її вартість становитиме:

ІІІ зона — 299 грн на місяць;

ІІ зона — 999 грн на місяць;

весь Київ без обмежень — 1499 грн на місяць.

