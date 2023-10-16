Київ виділив понад 1 мільярд на підготовку до зими та відновлення енергоінфраструктури — Finance.ua

Київ виділив понад 1 мільярд на підготовку до зими та відновлення енергоінфраструктури Сьогодні 16:34 — Казна та Політика

Київ виділив понад 1 мільярд на підготовку до зими та відновлення енергоінфраструктури

На підготовку Києва до зими та відновлення пошкодженої росіянами енергетичної інфраструктури було виділено понад один мільярд гривень.

Про це повідомив під час брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

«Щодо підготовки до опалювального сезону, то всі необхідні регламентні роботи були проведені. Місто виділило понад мільярд гривень на підготовку до зими, на те, щоб відновити інфраструктуру енергетичну, яка була пошкоджена ракетними обстрілами», — поінформував він.

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Пантелеєв зауважив, що у столиці працюють всі служби, аварійні бригади, енергетики, теплоенергетики, тобто всі ті, від кого залежить тепло в оселях киян.

«Тобто готовність до початку опалювального сезону на сьогоднішній день є», — підсумував заступник голови КМДА.

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Укрінформ За матеріалами:

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