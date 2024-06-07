Київ у складній ситуації, у деяких районах немає світла по 20 годин: пояснення, чому графіки не збігаються (відео) — Finance.ua

Київ у складній ситуації, у деяких районах немає світла по 20 годин: пояснення, чому графіки не збігаються (відео) Сьогодні 13:38 — Енергетика

Київ у складній ситуації, у деяких районах немає світла по 20 годин: пояснення, чому графіки не збігаються (відео)

Через велике зосередження критичної інфраструктури, яка забирає на себе частину споживання електрики, деякі райони Києва не мають електроенергії по 20 годин.

Про це заявив Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі «Української правди».

Так, він розповів, що кожний день «Укренерго» доводить до місцевих обленерго ліміт споживання, частина якого одразу виділяється на роботу критичної інфраструктури, решту — розподіляє між споживачами.

«В Києва ця проблема помножена на 2, бо у місті критична інфраструктура забирає вдвічі більше, ніж в середньому по країні. А відповідно приватним споживачам і бізнесу залишається відчутно менше, графік стає складнішим, і я знаю, що у деяких районах міста по 20 годин немає електрики. Це реальна ситуація», — розповів він.

Харченко визнав, що Київ опинився у складній ситуації, і висловив сподівання, що скоро вступить у дію нова методика розрахунків графіків відключень.

УНІАН За матеріалами:

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