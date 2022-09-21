Київ отримав від уряду США 11 кілометрів труб для відновлення тепломереж — Finance.ua
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Київ отримав від уряду США 11 кілометрів труб для відновлення тепломереж

Казна та Політика
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Київ отримав від уряду США 11 кілометрів труб для відновлення тепломереж
Київ отримав від уряду США 11 кілометрів труб для відновлення тепломереж, kyivcity.gov.ua
Уряд Сполучених Штатів у вівторок передав владі Києва 11 кілометрів труб і трубопровідної арматури вартістю 1,3 мільйона доларів для відновлення централізованого теплопостачання для 22 тисяч мешканців столиці.
Про це повідомляє пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Труби були надані урядом США через проєкт енергетичної безпеки USAID. Зазначається, що це дозволить «Київтеплоенерго» відновити зовнішні ділянки теплової мережі в місцях, які зазнали пошкоджень внаслідок ракетних ударів.
Під час передачі труб та супутніх матеріалів посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що Вашингтон має партнерські відносини в 19 областях, спрямовані на відновлення енергопостачальної інфраструктури для забезпечення теплом понад семи мільйонів українців.
Як уточнив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, ремонт тепломережі відбудеться в чотирьох районах Києва — Подільському, Шевченківському, Оболонському та Святошинському.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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