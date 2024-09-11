Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання через забруднення Десни — Київводоканал Вчора 19:30 — Казна та Політика

Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання через забруднення Десни — Київводоканал

Заступник директора ПрАТ «Київводоканал» Володимир Костюк повідомив, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання.

Про це він розповів в ефірі Еспресо.

«Хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці», — пояснив Костюк.

За його словами, через забруднення річки Десна в Києві можуть відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій.

«Забруднення річки Десна просувається. Ми стежимо й аналізуємо показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням. Водоканал двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки. На жаль, розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується. Змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4−5 днів, неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ», — додав він.

Уточнення Київводоканалу

На сторінці КП о 18:12 з’явилась реакція на заяву свого спікера.

«Зазначаємо, що ситуація є контрольованою. Якість води. яка подається у домівки киян, відповідає усім встановленим нормам, жодної загрози для споживачів немає. Хочемо підкреслити, що представник Київводоканалу в ефірі телеканалу „Еспресо“ озвучив найбільш песимістичний сценарій розвитку подій, вірогідність якого наразі низька», — йдеться в повідомленні.

Там додали, що Київводоканал «готовий до можливих викликів і завчасно вживає усіх заходів, щоб кияни продовжували отримувати якісне водопостачання».

«У випадку погіршення показників якості води у Десні, буде впроваджена технологія посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля, який ефективно усуває органічні забруднення та неприємні запахи. Ця технологія не лише допомагає в поточній ситуації, але й може бути застосована у майбутніх надзвичайних випадках», — наголосили в водоканалі.

Також на КП зазначили, що створена робоча група з питань реагування на ситуації, що можуть становити загрозу погіршення якості води Дніпровської водопровідної станції у разі забруднення річки Десна.

«Ми тримаємо ситуацію під контролем та маємо чіткий план реагування у разі надзвичайних ситуацій, що загрожуватимуть водопостачанню столиці», — підсумували там.

Забруднення води в річках Сейм і Десна — що відомо

27 серпня Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомило, що в річці Сейм, яка є притокою Десни, зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

Забруднення поширилося всією акваторією Сейму в Сумській області та дісталося Чернігова.

30 серпня заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річка Сейм була забруднена на території росії.

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