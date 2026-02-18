0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київ акумулює 58% ресурсних платежів: регіональний розподіл бізнесу (інфографіка)

10
У 2025 році український бізнес сплатив до бюджету 92,7 млрд грн ресурсних платежів, що на 0,9% більше, ніж роком раніше, але їхня частка в доходах бюджету зменшується. Київ акумулює 58% платежів через реєстрацію головних офісів, хоча видобуток відбувається в регіонах.
Про це свідчить аналітика R&D-центру YouControl та ГО «Асоціація Відкритих Даних».
Зазначається, що ресурсні платежі залишаються важливим джерелом фінансування державного та місцевих бюджетів, особливо в умовах воєнного стану. Вони охоплюють кілька основних категорій:
  • рентна плата за користування надрами, водними, лісовими та іншими природними ресурсами;
  • екологічний податок за викиди, скиди та розміщення відходів;
  • земельний податок за володіння та користування земельними ділянками;
  • орендна плата за землю за використання державних і комунальних земель на договірних умовах.

Динаміка ресурсних платежів у 2024−2025 рр.

Попри загальну стабільність надходжень, структура ресурсних платежів змінилася. Доходи від видобувних галузей скоротилися, але це частково компенсувало зростання земельних платежів.
Зокрема:
  • рента за природний газ зменшилася на 10,7%;
  • за нафту — на 12,8%;
  • за газовий конденсат — на 17,5%;
  • за видобуток кам’яного вугілля — на 35,2%.
Водночас:
  • земельний податок зріс на 17,7%;
  • орендна плата за землю — на 13%;
  • надходження від видобутку залізної руди збільшилися на 10,6%, бурштину — на 28,3%;
  • екологічні платежі загалом зросли на 4,1%, зокрема за скиди у водні об’єкти — на 13,4%.
Сукупна рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення скоротилася на 8,1%. Частково це пов’язано з тим, що у статистиці не враховано ренту за газ із нових ліцензій, для яких діє окремий податковий режим.
Динаміка сплати ресурсних платежів
Динаміка сплати ресурсних платежів, youcontrol.com.ua

Регіональний розподіл

За даними щодо 308 платників, 58% усіх ресурсних платежів акумулюють компанії, зареєстровані у Києві. Йдеться переважно про головні офіси великих енергетичних і промислових груп, тоді як фактичний видобуток здійснюється в інших регіонах.
Географія обсягів ресурсних платежів
Географія обсягів ресурсних платежів, youcontrol.com.ua
Серед основних промислових регіонів:
  • промислове ядро складається з відомих центрів видобутку, в яких зареєстровані компанії Дніпропетровської області (13,4% від усіх ресурсних платежів), бізнес якої сплатив понад 8,5 млрд грн переважно за рахунок залізорудної галузі та Запорізької області (10%), в якій попри прифронтовий статус кілька великих платників забезпечили понад 6,4 млрд грн;
  • Полтавська та Харківська області залишаються ключовими для газового сектору, хоча значна частина їхньої ренти юридично проходить через зареєстровані у столиці компанії;
  • Львівська (6,5%) та Рівненська (6,2%) області демонструють високу питому вагу, що зумовлено активністю у видобутку бурштину, нерудних копалин та в сфері деревообробки.

Секторальна структура платежів

Беззаперечним лідером є газова промисловість, де лише 44 компанії забезпечили 36,1% (23,2 млрд грн) загального обсягу платежів.
Натомість нерудна промисловість є найбільш масовим сектором: 167 платників згенерували 22,9% надходжень (14,7 млрд грн), демонструючи ширшу децентралізацію всередині галузі.
Нафтовий сектор, попри невелику кількість великих гравців (всього 9 компаній), утримує частку у 20,5%, що свідчить про податкове навантаження на одиницю бізнесу в цій ніші.
Секторальна структура ресурсних платежів
Секторальна структура ресурсних платежів, youcontrol.com.ua
Металургія замикає четвірку ключових секторів із часткою 15,3% (9,8 млрд грн), акумульованою 22 підприємствами.
Решта галузей, включаючи оптову торгівлю, вугільну промисловість та електроенергетику, мають сукупно незначний вплив, не перевищуючи 2,3% кожна.

Лідерами зі сплати ресурсних платежів стали компанії нафтогазового сектору та металургії

У 2024 році структура ресурсних платежів в Україні продемонструвала високу концентрацію: лише 20 компаній забезпечили близько 65% усіх надходжень до зведеного бюджету за цими статтями.
Більшість компаній зі списку найбільших платників належать до нафтогазового сектору та металургії. Основними драйверами стали:
  • Нафтогазовий сектор: державні холдинги, такі як АТ «Укргазвидобування» та АТ «Укрнафта», традиційно очолюють рейтинг завдяки масштабній сплаті рентної плати за видобуток газу, нафти та конденсату.
  • Гірничо-металургійний комплекс: значну частку забезпечують підприємства, які є основними платниками ренти за видобуток залізної руди та екологічного податку: компанії холдингу «Метінвест», що входять до корпоративної групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що входить до корпоративної групи «АрселорМіттал».
  • Енергетика та видобуток вугілля: попри зниження показників у вугільній галузі, великі енергохолдинги, зокрема, ДТЕК, залишаються вагомими платниками екоподатку та плати за землю.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems