Квитки від 10 євро. Ryanair запустив швидкий розпродаж — Finance.ua

Квитки від 10 євро. Ryanair запустив швидкий розпродаж
Популярний лоукостер Ryanair запустив швидкий розпродаж на європейські рейси. Він триватиме лише добу.
Під час 24-годинного розпродажу, дешеві квитки по Європі пропонують на різні напрямки. Є багато цікавих пропозицій із польських аеропортів.
Акція на квитки Ryanair діє на рейси з 1 вересня по 31 жовтня. Перевірити напрямки можна на офіційному сайті перевізника.
Приклади бюджетних рейсів по Європі:
- Варшава — Осло — 10 євро;
- Варшава — Відень — 10 євро;
- Гданськ — Осло — 11 євро;
- Краків — Відень — 13 євро;
- Катовіце — Мілан — 14 євро;
- Катовіце — Венеція — 15 євро;
- Краків — Берлін — 15 євро;
- Краків — Прага — 15 євро;
- Каунас — Копенгаген — 18 євро;
- Вільнюс — Берлін — 18 євро;
- Варшава — Брюссель — 20 євро.
Нагадаємо, фахівці у щорічному звіті Post Office Family Holiday Report проаналізували вартість послуг на 16 популярних курортах Європи, звернувши особливу увагу на ті, що стосуються сімейного відпочинку: харчування, напої, розваги для всієї родини, а також морозиво та сонцезахисний крем.
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