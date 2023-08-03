Квитки від 10 євро. Ryanair запустив швидкий розпродаж — Finance.ua

Квитки від 10 євро. Ryanair запустив швидкий розпродаж Сьогодні 16:29 — Особисті фінанси

Квитки від 10 євро. Ryanair запустив швидкий розпродаж

Популярний лоукостер Ryanair запустив швидкий розпродаж на європейські рейси. Він триватиме лише добу.

Під час 24-годинного розпродажу, дешеві квитки по Європі пропонують на різні напрямки. Є багато цікавих пропозицій із польських аеропортів.

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Акція на квитки Ryanair діє на рейси з 1 вересня по 31 жовтня. Перевірити напрямки можна на офіційному сайті перевізника.

Приклади бюджетних рейсів по Європі:

Варшава — Осло — 10 євро;

Варшава — Відень — 10 євро;

Гданськ — Осло — 11 євро;

Краків — Відень — 13 євро;

Катовіце — Мілан — 14 євро;

Катовіце — Венеція — 15 євро;

Краків — Берлін — 15 євро;

Краків — Прага — 15 євро;

​​Каунас — Копенгаген — 18 євро;

Вільнюс — Берлін — 18 євро;

Варшава — Брюссель — 20 євро.

Нагадаємо, фахівці у щорічному звіті Post Office Family Holiday Report проаналізували вартість послуг на 16 популярних курортах Європи, звернувши особливу увагу на ті, що стосуються сімейного відпочинку: харчування, напої, розваги для всієї родини, а також морозиво та сонцезахисний крем.

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