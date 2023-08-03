Квитки від 10 євро. Ryanair запустив швидкий розпродаж — Finance.ua
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Квитки від 10 євро. Ryanair запустив швидкий розпродаж

Особисті фінанси
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Квитки від 10 євро. Ryanair запустив швидкий розпродаж
Квитки від 10 євро. Ryanair запустив швидкий розпродаж
Популярний лоукостер Ryanair запустив швидкий розпродаж на європейські рейси. Він триватиме лише добу.
Під час 24-годинного розпродажу, дешеві квитки по Європі пропонують на різні напрямки. Є багато цікавих пропозицій із польських аеропортів.
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Акція на квитки Ryanair діє на рейси з 1 вересня по 31 жовтня. Перевірити напрямки можна на офіційному сайті перевізника.
Приклади бюджетних рейсів по Європі:
  • Варшава — Осло — 10 євро;
  • Варшава — Відень — 10 євро;
  • Гданськ — Осло — 11 євро;
  • Краків — Відень — 13 євро;
  • Катовіце — Мілан — 14 євро;
  • Катовіце — Венеція — 15 євро;
  • Краків — Берлін — 15 євро;
  • Краків — Прага — 15 євро;
  • ​​Каунас — Копенгаген — 18 євро;
  • Вільнюс — Берлін — 18 євро;
  • Варшава — Брюссель — 20 євро.
Нагадаємо, фахівці у щорічному звіті Post Office Family Holiday Report проаналізували вартість послуг на 16 популярних курортах Європи, звернувши особливу увагу на ті, що стосуються сімейного відпочинку: харчування, напої, розваги для всієї родини, а також морозиво та сонцезахисний крем.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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