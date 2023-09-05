Квитків по 10 євро не буде: Франція починає боротьбу з надто дешевими перельотами — Finance.ua

Квитків по 10 євро не буде: Франція починає боротьбу з надто дешевими перельотами Сьогодні 18:31 — Світ

Квитків по 10 євро не буде: Франція починає боротьбу з надто дешевими перельотами

Франція планує встановити мінімальну вартість перельотів. Від цього найбільше постраждають європейські популярні лоукостери, які часом продають квитки по 10 євро, пише Euronews

Удар по лоукостерах

Міністр транспорту Франції Клеман Бон планує подати пропозицію про встановлення мінімальної ціни на перельоти своїм колегам із Євросоюзу найближчими днями. Поки невідомо, чи готові інші країни ЄС підтримати цю ініціативу.

Квитки на літак за 10 євро, коли ми перебуваємо в розпалі екологічного переходу, більше не є можливими. Це не відповідає їхній ціні для планети, — вважає французький міністр.

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Посадовець закликав додатково оподаткувати діяльність, що забруднює навколишнє середовище. Так можна буде вкладати більше коштів у екологічні трансформації Франції. За словами міністра, країна збільшить податок на рейси, які вилітають із території Франції. А виручені кошти хочуть вкласти у розвиток залізничного транспорту.

Франція популяризує залізницю

Ініціатива Парижа найбільше зачепить популярні європейські лоукостери. Вони стали дуже успішними компаніями, адже пропонують низькі ціни на популярні напрямки. Водночас такі часті авіаперельоти спричиняють величезні викиди парникових газів. Тому Франція активно просуває подорожі залізницею.

У травні, зокрема, заборонили внутрішні авіарейси з кількох аеропортів, якщо ту ж саму поїздку можна здійснити потягом. Дорога не має займати понад дві з половиною години. За новими правилами, під забороною опинились короткі рейси між Парижем і низкою міст: Марселем, Нантом, Ліоном та Бордо. Зі столиці Франції до них тепер можна дістатися лише залізницею.

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