Квартири в Україні подорожчали — Finance.ua

Квартири в Україні подорожчали Вчора 20:15 — Нерухомість

В Україні, незважаючи на різке зниження вартості квартир, заробити на житло стало значно складніше. Ті, хто отримує зарплати у гривні, зіткнулися із фактичним зростанням ціни. У доларах житло нібито подешевшало, але якщо заробляти на нього у гривні, виявиться, що ціни підскочили через девальвацію.

Хоча експерти говорять про зниження вартості житла приблизно на 30%, насправді ж цю різницю «з’їдає» курс валют. На початку лютого долар можна було купити за 28,1 грн, а зараз доводиться віддавати близько 40,1 грн.

Рієлторка Юлія Смирнова пояснює: зараз житло купують виключно для власних потреб. Якщо до повномасштабної війни нерухомість використовували як спосіб інвестицій, зараз цей актив більше не вважають надійним. У валюті ціни знизилися на 15-30%, а купівельна спроможність українців упала.

А от ті українці, які лише збирають гроші на житло та заробляють у гривні, можливість придбати житло втратили. Зарплати впали, а курс долара злетів.

«Якщо ви хочете реально продати, то ціна повинна бути на 20% нижчою, ніж у сусіда. Загалом станом на зараз ціна на 25-30% нижча, ніж за аналогічний період минулого року. Раніше можна було квартиру продати за тиждень-два. Зараз чекають місяцями», — каже рієлтор Сергій Костецький.

Левова частка оголошень, на які можна натрапити в мережі: «хотілки» продавців. Українці під час продажу свого житла орієнтуються на вартість у доларах. Якщо у лютому 2 млн грн були еквівалентом 71,5 тис. доларів, то зараз це лише 49,8 тис. доларів. Продавці психологічно не готові одразу кардинально знижувати вартість квартири.

Багато хто, як кажуть рієлтори, ставлять ту ціну, за яку вони хочуть продати житло, і неквапливо чекають на покупця. А ось та невелика кількість українців, які справді хочуть продати нерухомість, готові відразу «відрізати» 30% ціни.

«Перспектив у ринку нуль. Заробити, активізувати ринок, поки триває війна, неможливо. Ціни варіюватимуться виключно ситуативно», — каже аналітик. Давати поради про те, коли варто купувати й продавати житло, у ситуації, що склалася, практично неможливо.

Обозреватель За матеріалами:

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