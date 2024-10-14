Квартальний прибуток JPMorgan та Wells Fargo знизився — Finance.ua

Квартальний прибуток JPMorgan та Wells Fargo знизився Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Квартальний прибуток JPMorgan та Wells Fargo знизився

Два великі американські банки — JPMorgan Chase і Wells Fargo подали звітність за третій квартал. Після публікації результатів акції обох кредитних організацій пішли вгору.

Виручка JPMorgan зросла на 6%, склавши $43,3 млрд. Прибуток знизився на 2%, до $12,9 млрд, але при цьому все одно виявився вищим за прогнози аналітиків — вони в середньому очікували $11,6 млрд. Чистий процентний дохід — сума, отримана у вигляді відсотків за кредитами, мінус сплачені відсотки за депозитами — збільшився на 3%, до $23,5 млрд.

Виторг Wells Fargo скоротився на 2%, склавши $20,4 млрд, а чистий прибуток — на 11%, до $5,1 млрд. Таке зниження пов’язано насамперед із падінням чистого доходу від відсотків — він у третьому кварталі скоротився на 11%, $11,7 млрд.

Інвестори добре сприйняли звітність банків, яка виявилася кращою за прогнози. Акції JPMorgan на позабіржових торгах зросли на 1,5%, Wells Fargo — на 3,3%. Серед іншого інвестори сприймають звітність цих двох банків як ранню ознаку того, як на фінансову галузь вплине недавнє зниження ключової ставки ФРС, незважаючи на те, що це рішення було прийнято лише в сер

borgexpert За матеріалами:

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