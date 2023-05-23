Курс турецької ліри до долара впав до нового історичного мінімуму — Finance.ua
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Курс турецької ліри до долара впав до нового історичного мінімуму

Валюта
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Курс турецької ліри до долара впав до нового історичного мінімуму
Курс турецької ліри до долара впав до нового історичного мінімуму
Курс турецької ліри впав до рекордно низького рівня стосовно долара. На міжнародному ринку Форекс вартість долара перевищила вранці 23 травня позначку 20,3 ліри (USD/TRY). Станом на 11:18 курс долара складав 19,85 ліри за долар.
Про це пише портал «Мінфін».
Ліра прискорила зниження на тлі виборів у Туреччині. Попит на валюту досяг історичного максимуму за тиждень до президентських та парламентських виборів через побоювання компаній та громадян з приводу ослаблення ліри після цієї події, пише Reuters.
На думку портфельного менеджера Pioneer Investments Пареша Упадх’яя, за різким зростанням волатильності турецької валюти стояли побоювання з приводу невизначеності щодо результатів виборів президента, а також невизначеності щодо потенційної зміни уряду і того, як влада надалі керуватиме валютним курсом.
З початку 2023 року турецька ліра подешевшала до долара приблизно на 6%. Валюта Туреччини втратила 44% у 2021 році та 30% у 2022 році на тлі серії зниження відсоткових ставок центробанком країни всупереч високій інфляції.

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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