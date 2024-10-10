Курс падатиме: чи очікується долар по 41 гривні до кінця тижня — Finance.ua

Курс падатиме: чи очікується долар по 41 гривні до кінця тижня Сьогодні 13:03 — Валюта

Курс падатиме: чи очікується долар по 41 гривні до кінця тижня

На валютному ринку України поки не відбувається значних коливань. До кінця поточного тижня прогнозується зниження курсу долара.

Причинами здешевлення американської валюти стануть завершення періоду виплати заробітних плат та низький міжбанківський курс.

Про це повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал.

«Значних виплат по ОВДП, що могли б суттєво вплинути на валютний ринок, цього тижня не заплановано», — каже банкірка.

Тож, за її прогнозом, курс буде більш-менш стабільним у двох сегментах — на готівковому ринку та міжбанку. Його коридор коливань упродовж 10−13 жовтня очікується у межах 41,3−41,7 гривні.

У четвер, 10 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,05 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,36 (купівля) та 41,43 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,1934 грн.

Читайте також Українці за останній місяць збільшили купівлю доларів у банках на 40%

Нагадаємо, у жовтні очікується традиційне сезонне пожвавлення валютного ринку за рахунок великих обсягів попиту та пропозиції. Однак різкої зміни курсу долара очікувати не варто. Є ймовірність повільного підвищення курсу долара, але до нових показників він не виросте. Тобто коливатиметься в межах 41−42 гривень

До речі, сьежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.