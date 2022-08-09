Курс долара в Україні може злетіти: виникла ще одна причина — Finance.ua

Курс долара в Україні може злетіти: виникла ще одна причина Вчора 09:01 — Валюта

Курс долара в Україні може злетіти: виникла ще одна причина

З понеділка, 8 серпня, почало діяти рішення № 1053 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яким скасовано майже всі запроваджені з 24 лютого обмеження на роботу на ринку капіталів та товарних ринків.

це може призвести до цілої низки схем на ринку капіталів щодо виведення з України коштів, насамперед у доларах. Як запевняє економічний експерт Олексій Кущ,щодо виведення з України коштів, насамперед у доларах.

На його думку, основними схемами стануть:

купівля іноземних цінних паперів та виведення капіталу за кордон;

скидання нерезидентами портфелів ОВДП з розгоном вторинної прибутковості за ними до 25-30%: цей рівень потім вкажуть Мінфіну як якийсь бенчмарк (фінансовий термін, що означає вищу, ніж у середньому по ринку, прибутковість) і вимагатимуть доведення первинних розміщень до аналогічної планки прибутковості, що означатиме зростання прибутковості по ОВДП до рівня 30% та емісію гривні;

операції з цінними паперами для виходу в кеш і малювання доходів для «еліти, що відходить у Європу».

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Все це, як стверджує Кущ, вкрай негативно вплине на курс гривні і на резерви НБУ, а потім через імпорт — і на інфляцію.

Простіше кажучи, бажаючи вивести свій капітал за кордон, бізнес почне активно купувати долари, що спричинить зростання попиту на нього, і курс долара до гривні знову злетить. Щоб урятувати гривню від девальвації, НБУ доведеться знову розпродувати міжнародні резерви.

Чого чекати від курсу далі: думка інших експертів

Останній тиждень курс долара в обмінниках не лише перестав зростати, а й навпаки почав знижуватися до офіційного курсу НБУ. Придбати американську валюту можна в середньому по 39,7 грн/долар, хоча ще на початку місяця обмінники пропонували на гривню дорожче.

Щодо того, як далі розвиватиметься ситуація з курсом долара, робити прогнози складно. В умовах війни велике значення має також поведінка населення, зокрема панічне скуповування валюти.

«Якщо різниця між офіційним курсом та готівковим залишатиметься великою, то це стимулюватиме валютний туризм, передусім у банків. У такому разі я не відкидаю додаткових жорстких заходів від НБУ, наприклад готівкові валютні інтервенції», — вважає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків, пише Слово і діло

Економіст Борис Кушнірук зазначив, що фактор поведінкової економіки існує, але не варто забувати і про фундаментальні чинники.

«Якщо вони грають негативно, то завжди буде фундаментальною причиною, чому чиниться тиск на курс національної валюти. Об’єктивні чинники впливають на те, що гривня й надалі перебуватиме під курсовим тиском. Тобто, зараз забезпечити стабільність національної валюти практично неможливо. Звісно, позитивні новини з фронту можуть покращити ситуацію, наприклад, не буде скуповування валюти», — резюмував він.

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