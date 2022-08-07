Експерти назвали курс долара, який очікується найближчим часом — Finance.ua

Експерти назвали курс долара, який очікується найближчим часом Вчора 10:11 — Валюта

Експерти назвали курс долара, який очікується найближчим часом

Курс долара в Україні найближчим часом може наблизитися до офіційного і стабілізуватися на позначці в 37-38 гривень.

Такий прогноз озвучили експерти, опитані сайтом « Обозреватель ».

Як вважає керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій, паніка через нинішній курс спаде в найближчі тижні.

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«Готівковий курс буде наближатися протягом серпня до офіційного рівня. Думаю, ймовірним можна вважати курс близько 37-38 грн/$», — прогнозує експерт.

З ним згоден член Ради Нацбанку Василь Горбаль. На його думку, вплине на це частковий запуск експорту зерна українськими портами. Також він нагадав про домовленість України з МВФ про фінансування відновлення економіки.

Як відомо, зараз долар коштує близько 40 гривень. В умовах війни він залежатиме від ситуації на фронті та фінансової підтримки української економіки.

«Говорити, що зараз неринковий курс, складно. Це той курс, за яким банки, обмінники готові купувати і продавати долари», — говорить аналітик, прогнозуючи, що після зміни настроїв українців і падіння попиту на валюту курс, ймовірно, буде поступово знижуватися.

Довідка Finance.ua:

офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% — з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют;

обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях;

УНІАН За матеріалами:

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