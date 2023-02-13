Курс долара в Україні цього тижня: прогноз банкіра — Finance.ua
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Курс долара в Україні цього тижня: прогноз банкіра

Валюта
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Цього тижня ситуація на ринку готівкової валюти залишиться стабільною та прогнозованою. Курс долара в Україні 13-19 лютого очікується на рівні 39,5-41 гривень за долар.
Такий прогноз зробив директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.
За його словами, невелике зміцнення гривні (0,5%) на початку лютого є ситуативною реакцією ринку на незначний рівень інфляції в січні, і не стане головним трендом.
"Щороку саме в січні економічні процеси дещо "стишуються", що одразу позначається на споживчих цінах і валютних курсах. Крім того, НБУ переглянув інфляційний прогноз на 2023 рік: очікується, що за підсумками року інфляція буде в 1,4 рази меншою, ніж у 2022 році (19% проти 27%). Водночас можемо констатувати, що саме в першу декаду лютого був сформований "валютний коридор" на найближчі 1,5-2 місяці: курс американського долара буде варіюватися від 39,5 грн/дол. до 41 грн/дол.", - сказав Марченко.
Фінансист прогнозує, що цього тижня можливі незначні ситуативні коливання готівкового курсу долара в межах 0,5-0,7 грн.
"Є підстави вважати, що цього тижня курс готівкового долара не стане приводом для хвилювань: нижня позначка не опуститься нижче 39,5 грн, а максимальна - не перетне 41 грн", - підсумував Марченко.
За матеріалами:
Обозреватель
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