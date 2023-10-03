Курс долара у рф знову досяг позначки у 100 рублів — Finance.ua
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Курс долара у рф знову досяг позначки у 100 рублів

Валюта
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Під впливом відтоку іноземної валюти та скорочення профіциту поточного рахунку у рф курс долара знову зріс позначки у 100 рублів на ранкових торгах.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що після 7 год ранку курс долара знизився нижче від позначки у 100 рублів, а станом на 7:22 котирування становить 99,90 рублів за долар.
Крім того, рубль по відношенню до євро зріс на 0,33% і торгувався на рівні 104,61.
«Російська валюта, як правило, знаходиться під тиском на початку кожного місяця, після того, як втрачає підтримку сприятливого податкового періоду в кінці місяця, коли експортери зазвичай конвертують валютну виручку для виконання місцевих зобов’язань», — йдеться в повідомленні.
Також аналітики, опитані Reuters, очікують, що Центробанк рф, який також бореться зі стійким інфляційним тиском, знову посилить монетарну політику на наступному запланованому засіданні 27 жовтня.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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