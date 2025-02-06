Курс долара, ціни на продукти та пальне, обмеження на перекази: експерти прокоментували основні зміни для українців у лютому — Finance.ua

Курс долара, ціни на продукти та пальне, обмеження на перекази: експерти прокоментували основні зміни для українців у лютому Сьогодні 12:01

Курс долара, ціни на продукти та пальне, обмеження на перекази: експерти прокоментували основні зміни для українців у лютому

У січні ціни на пальне вже зросли через здорожчання акцизів, тому багато українців очікують подальшого здорожчання в лютому. Водночас вартість продуктів в Україні продовжить рости, зокрема на овочі та крупи.

Про це пише 24 Канал.

Що буде із цінами на пальне

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев розповів, що українці вже відчули зростання цін на пальне у січні. Утім, за його прогнозами, у лютому здорожчання не буде попри побоювання українців.

«Є 3 чинники, що спричинили поточне зростання. Втім, воно не триватиме у лютому. Оператори вже вибрали весь потенціал для зростання, тобто вже з коригуванням на курс національної валюти», — зазначив експерт з ринку енергетики.

3 основних фактори, які вплинули на зростання вартості пального у січні:

здорожчання акцизів: пальне додало приблизно 1,5 гривні на літрі пального. Як пояснив експерт, їх тепер підвищуватимуть щороку;

здорожчання автопродуктів на європейських ринках: спричинило зростання гуртових цін на 5 — 7% й, зрештою, відобразилося на роздрібних цінах;

ослаблення гривні на міжбанківському ринку: це напряму впливає на сплату податків, оскільки вони розраховуються за цим курсом. Водночас закупівля автопродуктів відбувається на європейських біржах, що також позначається на цінах.

Водночас Рябцев зауважив, що сезонні коливання попиту можуть проявитися наприкінці лютого — у березні. Однак дефіциту пального через сезонні фактори не очікується.

Що зміниться для українців через карткові обмеження

З 1 лютого в Україні посилили фінансовий моніторинг за картковими переказами. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що це змінить для українців. За його словами, існує 2 рівні обмежень.

«Перший рівень — це нормативний акт Національного банку України, який обмежує переказ з картки на картку у розмірі 150 тисяч гривень на місяць. А є другий документ — меморандум між найбільшими банками України, які прийняли рішення щодо посилення контролю за подібними перерахунками, додавши до переліку перерахунки на IBAN», — зазначив економіст.

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За його словами, обмеження переказів на IBAN фактично звужує можливості здійснювати будь-які фінансові операції зі своїх рахунків. Водночас варто враховувати, що ці обмеження не стосуються осіб, які можуть легально підтвердити походження коштів, що підлягають переказу.

«Тобто якщо є на сьогоднішній момент у банку абсолютне підтвердження походження коштів, то в межах тих сум банк не буде мати жодних претензій. Це обмеження щодо до тих осіб, які не мають підтвердження походження доходів», — пояснює експерт.

Фактично така практика вже існувала в банках раніше, адже є частиною фінансового моніторингу, уточнив Пендзин. У разі надходження підозрілих коштів на картковий рахунок, незалежно від відправника та способу переказу, банк все одно вимагав від клієнта підтвердження їхнього походження.

На думку Пендзина, ці обмеження не вплинуть на більшість українців, оскільки 90% користувачів не відчують жодних змін. Водночас для окремих категорій громадян вони можуть створити певні незручності. Це може стосуватися тих, хто займається інтернет-торгівлею. Та тих, хто замість того, щоб проводити розрахунки через рахунок ФОПа, — дають, до прикладу, на базарі номер рахунку своєї особистої картки. Це, по суті, детінізація українського суспільства.

Які продукти у лютому здорожчають

Хліб та хлібобулочні вироби

Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна розповіла, що тенденція до стабільного здорожчання продуктів з дешевшого сегмента, у тому числі хліба та хлібобулочних виробів, буде спостерігатися у лютому.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби. Протягом лютого 2025 року хліб може додати в ціні ще 3 — 5%.

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До цього, у 2024 році, хлібопекарська продукція стабільно дорожчала, зростаючи в ціні на 1,5 — 3% щомісяця.

Крупи

Як прогнозують науковці Інституту аграрної економіки, очікується подальше поступове зростання цін на крупи, що зумовлене рядом факторів. Насамперед через те, що продовжується тенденція до зростання цін на зерно.

«Зокрема, протягом січня 2025 року пшениця другого класу подорожчала на 2% і досягла ціни 9 695 гривень за тонну, пшениця третього класу подорожчала на 2,3% і тепер коштує 9 464 гривні за тонну, ячмінь подорожчав на 4,6% і коштує 8 448 гривень за тонну. Середня закупівельна ціна гречки коливається на рівні від 13 000 до 15 000 гривень за тонну», — повідомила Черемісіна.

Ситуація ускладнюється через проблеми з енергопостачанням, здорожчання палива та підвищення податків. В результаті протягом лютого 2025 року ціни на крупи різних видів можуть збільшитися на 5 — 7%.

Мʼясо

Науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець розповіла, що в лютому не очікується здорожчання основних видів м’яса. Однак в Україні через війну завжди існує ймовірність значних коливань цін.

На коливання цін на внутрішньому ринку м’яса впливає кілька факторів, зокрема це:

попит та пропозиція, купівельна спроможність населення та активність споживачів;

зміни у виробничих витратах, що пов’язані з коливанням цін на ресурси, як-от корми, ветеринарні препарати, енергоносії, електроенергія та паливо-мастильні матеріали;

ціни також залежать від рівня імпортних постачань м’ясної продукції, а також від епідемій, як-от африканська чума свиней і пташиний грип.

Овочі та картопля

Водночас науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало висловила думку, що у лютому очікується незначне здорожчання овочів — до 5%.

За словами науковиці, на динаміку цін на овочі значний вплив мають такі фактори, як оперативність та обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне.

Чого очікувати від курсу долара

Банкір Тарас Лєсовий також поділився думками, чого очікувати від курсу долара у лютому. За його словами, на валютному ринку очікується стабільна вартість основних валют.

Експерт вважає, що ситуація на валютному ринку залежатиме від кількох важливих факторів:

Стратегія Нацбанку: спрямована на зміцнення гривні та стабілізацію курсу. Внутрішньоекономічні чинники: розвиток галузей, рівень цін та попит на іноземну валюту. Зовнішні фактори: рівень фінансової та воєнно-технічної допомоги, політика США щодо війни в Україні, ціни на експортні товари України. Перебіг війни та її наслідки: вплив на економіку та настрої в суспільстві.

Вплив цих факторів визначатиме поточну ситуацію на валютному ринку, але очікується, що валютні коливання залишаться в межах норми й не впливатимуть на стабільність ринку. Отже, офіційний курс долара наприкінці лютого може бути в межах 42 — 42,4 гривні за долар.

Телеканал 24 За матеріалами:

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