Як змінилися ціни на продукти за тиждень — Finance.ua

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Як змінилися ціни на продукти за тиждень

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Як змінилися ціни на продукти за тиждень
Як змінилися ціни на продукти за тиждень
В Україні минулого тижня ціни на капусту досягли рекордних 40 гривень за кілограм. У результаті овоч знову очолив рейтинг із найвищими цінами серед усіх позицій борщового набору.
Аналітики порталу EastFruit зазначили, що продовжила дорожчати морква. Нижня цінова межа піднялася з 25 до 28 гривень за кілограм. Спостерігалася динаміка підвищення цін на столовий буряк — з 14−15 гривень за кілограм до 15−17.
Водночас почав дешевшати тепличний томат — з 95−100 грн/кг до 85−90, а також продовжили знижуватися ціни на огірок — з 95−145 грн/кг до 85−140.
Зелень минулого тижня тільки дорожчала. Так, кріп і петрушка підскочили до 200−300 гривень за кілограм з 180−250 і 150−150 відповідно, а зелена цибуля подорожчала з 70−140 до 80−150 грн/кг. Подешевшав тільки салат з 230−250 грн/кг до 150−230.
Що стосується фруктів, то ціни за тиждень змінилися різноспрямовано. Хурма подорожчала з 105−15 грн/кг до 155−190, а також почали зростати ціни на банан — з 55−60 грн/кг до 58−68.

Ціни на продукти в Україні — прогнози експертів

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв повідомив, що зараз в Україні діапазон оптових цін на мандарини дуже широкий — від 65 до 130 гривень за кілограм. При цьому він нагадав, що минулого року ці фрукти в середньому коштували на 50% дешевше.
При цьому експерт у галузі сільського господарства Лариса Гук зазначила, що в Україні намітилося зростання цін на гречку. Ця популярна крупа може досягти свого піку вже за кілька тижнів.
За матеріалами:
УНІАН
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