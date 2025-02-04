Як змінилися ціни на продукти за тиждень — Finance.ua

Як змінилися ціни на продукти за тиждень Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

Як змінилися ціни на продукти за тиждень

В Україні минулого тижня ціни на капусту досягли рекордних 40 гривень за кілограм. У результаті овоч знову очолив рейтинг із найвищими цінами серед усіх позицій борщового набору.

Аналітики порталу EastFruit зазначили, що продовжила дорожчати морква. Нижня цінова межа піднялася з 25 до 28 гривень за кілограм. Спостерігалася динаміка підвищення цін на столовий буряк — з 14−15 гривень за кілограм до 15−17.

Водночас почав дешевшати тепличний томат — з 95−100 грн/кг до 85−90, а також продовжили знижуватися ціни на огірок — з 95−145 грн/кг до 85−140.

Зелень минулого тижня тільки дорожчала. Так, кріп і петрушка підскочили до 200−300 гривень за кілограм з 180−250 і 150−150 відповідно, а зелена цибуля подорожчала з 70−140 до 80−150 грн/кг. Подешевшав тільки салат з 230−250 грн/кг до 150−230.

Що стосується фруктів, то ціни за тиждень змінилися різноспрямовано. Хурма подорожчала з 105−15 грн/кг до 155−190, а також почали зростати ціни на банан — з 55−60 грн/кг до 58−68.

Ціни на продукти в Україні — прогнози експертів

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв повідомив, що зараз в Україні діапазон оптових цін на мандарини дуже широкий — від 65 до 130 гривень за кілограм. При цьому він нагадав, що минулого року ці фрукти в середньому коштували на 50% дешевше.

При цьому експерт у галузі сільського господарства Лариса Гук зазначила, що в Україні намітилося зростання цін на гречку. Ця популярна крупа може досягти свого піку вже за кілька тижнів.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.