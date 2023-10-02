Курс Bitcoin на початку жовтня подолав позначку у 28 000 доларів — Finance.ua

Курс Bitcoin на початку жовтня подолав позначку у 28 000 доларів
У понеділок, 2 жовтня, курс біткойна подолав позначку у 28 тисяч доларів. Тепер актив намагається закріпитися на цьому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT.
Так, на момент написання біткоїн торгується по $28 303.
Більшість активів із топ-10 найбільших за капіталізацією також перебувають у «зеленій» зоні. Зокрема, Ethereum (ETH) торгується на рівні $1730, Cardano (ADA) торгується за $0,26, XRP від Ripple — за $0,52.
Зростання більш ніж на 10% з першої десятки криптоактивів показало Solana (SOL), токен торгується по $24,14, подорожчавши за добу на 13%.
Курс криптовалют до долара
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