Курс Bitcoin на початку жовтня подолав позначку у 28 000 доларів — Finance.ua

Курс Bitcoin на початку жовтня подолав позначку у 28 000 доларів Сьогодні 17:40 — Криптовалюта

Курс Bitcoin на початку жовтня подолав позначку у 28 000 доларів

У понеділок, 2 жовтня, курс біткойна подолав позначку у 28 тисяч доларів. Тепер актив намагається закріпитися на цьому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT

по $28 303. Так, на момент написання біткоїн торгується

Більшість активів із топ-10 найбільших за капіталізацією також перебувають у «зеленій» зоні. Зокрема, Ethereum (ETH) торгується на рівні $1730, Cardano (ADA) торгується за $0,26, XRP від Ripple — за $0,52.

Зростання більш ніж на 10% з першої десятки криптоактивів показало Solana (SOL), токен торгується по $24,14, подорожчавши за добу на 13%.

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