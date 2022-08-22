Купити безготівкову валюту на депозит: всі нюанси — Finance.ua

Купити безготівкову валюту на депозит: всі нюанси Вчора 08:00 — Валюта

У перші місяці війни варіантів, як придбати валюту, було небагато: банки припинили продаж, і єдиним способом конвертувати гривню залишався похід у небанківські обмінні пункти.

Зараз, попри те, що курс долара зріс, ситуація з покупкою стала набагато кращою.

Розглянемо кілька варіантів, як придбати валюту.

З метою знизити ажіотажний попит на іноземну валюту, і водночас допомогти банкам залучити грошовий ресурс від населення Національний банк своєю постановою № 154 від 21 липня 2022 року дозволив банкам продавати своїм клієнтам безготівкову валюту з подальшим її розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тисяч гривень.

Зрозуміло, що для тих, кому валюта потрібна терміново, цей спосіб не підійде. Водночас, він ідеальний для тих, хто, довіряючи українській банківській системі, вирішив перейти від гривневих депозитів до валютних.

Курс продажу при цьому близький до зафіксованого Національним банком офіційного курсу (точніше, вище за нього на 1%).

Банки можуть стягувати додаткові комісії за операцію купівлі безготівкової валюти на міжбанківському валютному ринку.

Повну інформацію про банки, що надають таку послугу, можна знайти за посиланням

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