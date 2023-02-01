Купуйте Зелену картку та отримуйте 15% кешбеку на пальне
Finance.ua разом з АЗС WOG запускає акцію для клієнтів, які збираються відправитися у подорож на авто.
При оформленні поліса Зелена картка на будь-який термін отримуйте кешбек 15% від вартості полісу на картку PRIDE.
1 бонус на балансі = 1 гривня. Отримані гривні можна використовувати на пальне, їжу та напої.
Як отримати бонус
- необхідно оформити поліс Зелена картка,
- отримати на email лист-інструкцію з вказаним терміном отримання бонусу,
- у вказаний термін отримати бонуси на картку PRIDE;
- бонуси будуть нараховані на картку PRIDE за номером телефону, який був вказаний при оформленні полісу.
Якщо у вас немає картки PRIDE, WOG створить для вас віртуальну за вказаним при оформленні полісу номером, або ви можете передати бонуси на номер близької людини.
Оформити Зелену картку
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