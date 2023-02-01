Купуйте Зелену картку та отримуйте 15% кешбеку на пальне — Finance.ua
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Купуйте Зелену картку та отримуйте 15% кешбеку на пальне

Особисті фінанси
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Купуйте Зелену картку та отримуйте 15% кешбеку на пальне
Купуйте Зелену картку та отримуйте 15% кешбеку на пальне
Finance.ua разом з АЗС WOG запускає акцію для клієнтів, які збираються відправитися у подорож на авто.
При оформленні поліса Зелена картка на будь-який термін отримуйте кешбек 15% від вартості полісу на картку PRIDE.
1 бонус на балансі = 1 гривня. Отримані гривні можна використовувати на пальне, їжу та напої.

Як отримати бонус

  • необхідно оформити поліс Зелена картка,
  • отримати на email лист-інструкцію з вказаним терміном отримання бонусу,
  • у вказаний термін отримати бонуси на картку PRIDE;
  • бонуси будуть нараховані на картку PRIDE за номером телефону, який був вказаний при оформленні полісу.
Якщо у вас немає картки PRIDE, WOG створить для вас віртуальну за вказаним при оформленні полісу номером, або ви можете передати бонуси на номер близької людини.

Оформити Зелену картку

За матеріалами:
Finance.ua
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