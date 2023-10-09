Купуйте техніку Apple разом із ПУМБ — Finance.ua
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Купуйте техніку Apple разом із ПУМБ

Кредит&Депозит
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Купуйте техніку Apple разом із ПУМБ
Купуйте техніку Apple разом із ПУМБ
Встигніть скористатися особливими умовами на купівлю техніки Apple разом із ПУМБ. Обирайте найбільш вигідний для вас варіант: розстрочка або «Сплачуйте частинами» на 15 місяців.
Пропозиція діятиме з 9 по 31 жовтня 2023
Як оформити розстрочку або «Сплачуйте частинами» на 15 місяців? В магазинах та на сайтах партнерів обирайте техніку Apple та оформлюйте «Сплачуйте частинами» або розстрочку на 15 місяців.
Купуєте в магазині? Консультант магазину-партнеру надасть усю необхідну інформацію щодо розстрочки або «Сплачуйте частинами» та допоможе оформити покупку. Не забудьте паспорт та ІПН.
Купуєте на сайті? Під час оплати омріяної техніки, обирайте «Оформити в кредит» -> тип кредиту — «Cплачуйте частинами» на 15 місяців або розстрочка від ПУМБ на 15 місяців та заповнюйте анкету на сайті. Якщо обрали розстрочку — чекайте дзвінка оператора із підтвердженням кредитування. Якщо обрали «Сплачуйте частинами» необхідно підтвердити покупку в мобільному додатку ПУМБ Online.
Залишились запитання? Звертайтесь до магазинів-партнерів: iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rozetka, Foxtrot, KTC, Vodafone, Epicentr, Eldorado, TTT, Kibernetiki
Хто може взяти участь у пропозиції? Громадяни України віком від 18 до 70 років, які мають постійне джерело доходу.
Під розстрочкою мається на увазі кредит на спеціальних умовах з пільговим періодом на 15 місяців, кредит оформлюється на 24 місяці.
  • Термін кредитування — 24 міс.
  • Максимальна сума кредиту — 100 тис. грн
  • Перший внесок — від 0% вартості покупки
  • Реальна річна ставка від 26,88% до 108,52% (залежить від магазину-партнеру)
Під «Сплачуйте частинами» мається на увазі кредит на спеціальних умовах на 15 місяців.
  • Термін кредитування — 15 міс.
  • Максимальна сума кредиту — 100 тис. грн
  • Перший внесок — від 0% вартості покупки
  • Реальна річна ставка від 0.1% до 18.94%
За матеріалами:
ПУМБ
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