Купуйте техніку Apple разом із ПУМБ — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Купуйте техніку Apple разом із ПУМБ Сьогодні 16:20 — Кредит&Депозит

Купуйте техніку Apple разом із ПУМБ

Встигніть скористатися особливими умовами на купівлю техніки Apple разом із ПУМБ. Обирайте найбільш вигідний для вас варіант: розстрочка або « Сплачуйте частинами » на 15 місяців.

Пропозиція діятиме з 9 по 31 жовтня 2023

Як оформити розстрочку або «Сплачуйте частинами» на 15 місяців? В магазинах та на сайтах партнерів обирайте техніку Apple та оформлюйте «Сплачуйте частинами» або розстрочку на 15 місяців.

Купуєте в магазині? Консультант магазину-партнеру надасть усю необхідну інформацію щодо розстрочки або «Сплачуйте частинами» та допоможе оформити покупку. Не забудьте паспорт та ІПН.

Купуєте на сайті? Під час оплати омріяної техніки, обирайте «Оформити в кредит» -> тип кредиту — «Cплачуйте частинами» на 15 місяців або розстрочка від ПУМБ на 15 місяців та заповнюйте анкету на сайті. Якщо обрали розстрочку — чекайте дзвінка оператора із підтвердженням кредитування. Якщо обрали «Сплачуйте частинами» необхідно підтвердити покупку в мобільному додатку ПУМБ Online.

Залишились запитання? Звертайтесь до магазинів-партнерів: Comfy, Allo, Citrus, Rozetka, Foxtrot, KTC, Vodafone, Epicentr, Eldorado, TTT, Kibernetiki Звертайтесь до магазинів-партнерів: iSpace

Хто може взяти участь у пропозиції? Громадяни України віком від 18 до 70 років, які мають постійне джерело доходу.

Під розстрочкою мається на увазі кредит на спеціальних умовах з пільговим періодом на 15 місяців, кредит оформлюється на 24 місяці.

Термін кредитування — 24 міс.

Максимальна сума кредиту — 100 тис. грн

Перший внесок — від 0% вартості покупки

Реальна річна ставка від 26,88% до 108,52% (залежить від магазину-партнеру)

Під «Сплачуйте частинами» мається на увазі кредит на спеціальних умовах на 15 місяців.

Термін кредитування — 15 міс.

Максимальна сума кредиту — 100 тис. грн

Перший внесок — від 0% вартості покупки

Реальна річна ставка від 0.1% до 18.94%

ПУМБ За матеріалами:

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