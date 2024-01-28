Купівля житла в США впала до мінімуму за майже 30 років — Finance.ua

Купівля житла в США впала до мінімуму за майже 30 років Сьогодні 06:52 — Світ

Купівля житла в США впала до мінімуму за майже 30 років

У 2023 році продажі наявного житла в США склали 4,09 мільйона одиниць, що на 18,7% менше, ніж у 2022 році. Це найслабший рік для продажів житла з 1995 року.

Про це повідомляє Associated press.

Як зазначається, значний спад відчув ринок наявного житла. Серед основних причин: рекордно висока середня вартість, дорогі іпотечні кредити та низький рівень пропозиції житла на ринку.

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Середня національна ціна на житло за весь минулий рік зросла трохи менше ніж на 1% до рекордно високих майже 390 тис дол.

Своєю чергою, середня ставка за 30-річною іпотекою на кінець жовтня зросла до 7,79%, що є найвищим рівнем з кінця 2000 року.

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Окрім цього, на кінець грудня на ринку було лише 1 мільйон будинків, і хоча це на 4,2% більше, ніж роком раніше, кількість доступних будинків залишається значно нижчою за середньомісячний історичний показник, який становить близько 2,25 мільйона.

Зниження іпотечних ставок з кінця минулого року та прогнози щодо подальшого зниження ставок цього року вселяють надію на те, що продажі житла почнуть відновлюватися з похмурих показників у 2023 році, але дисбаланс на ринку нерухомості у 2024, як очікується, зберігатиметься.

Економічна Правда За матеріалами:

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