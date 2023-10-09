Кулеба відповів, чи стане агросектор України проблемою для вступу в ЄС — Finance.ua

Кулеба відповів, чи стане агросектор України проблемою для вступу в ЄС Сьогодні 15:15 — Аграрний ринок

Кулеба відповів, чи стане агросектор України проблемою для вступу в ЄС

Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України в ЄС, але ця тема не стане перешкодою майбутньому членству.

Таку думку глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив у інтерв'ю Forbes

Кулеба коментував актуальну суперечку між Україною та державами ЄС щодо експорту української агропродукції.

«Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України в ЄС. Агрополітика Європейського Союзу викликає і зараз багато нарікань всередині Союзу», — сказав міністр.

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Він підкреслив, що, можливо, агрополітику ЄС доведеться змінювати і під тиском внутрішніх чинників, і під тиском перспективи членства України.

«Але я не бачу жодного ризику, щоб тема сільського господарства стала перешкодою на шляху України до членства в ЄС. Будуть знайдені рішення», — переконаний міністр.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський раніше прогнозував, що з наближенням вступу України до ЄС кількість економічних суперечок зростатиме і точитимуться вони часто довкола сільського господарства.

Чи можна було уникнути конфлікту з Польщею

Криза у відносинах України та Польщі, яка спровокована темою зерна, є також виборчим елементом з польського боку.

За словами Кулеби, на прикладі відносин з Румунією та Болгарією, Україна продемонструвала, що можна уникати криз.

«Але першоджерелом цієї кризи не є влада Польщі чи України. А бізнеси, які завозили зерно на територію Польщі, і замість того, щоб експортувати його далі, залишали його в країні. Далі там відбувалися певні маніпуляції, й на ринку зʼявлявся надлишок зерна», — каже Кулеба.

Він додає, що згодом ця проблема була політизована і зараз ми пожинаємо її врожай.

«Вона може і повинна бути якнайшвидше врегульована, без емоцій. Зараз абсолютно не той історичний момент, щоб зʼясовувати відносини там, де можна домовлятися», — переконаний міністр.

Європейська правда За матеріалами:

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