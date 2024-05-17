В Україні очікується зменшення врожаю яблук до 20% — Finance.ua

В Україні очікується зменшення врожаю яблук до 20% Сьогодні 05:11 — Аграрний ринок

В Україні очікується зменшення врожаю яблук до 20%

Весняні заморозки можуть суттєво вплинути на виробництво яблук в Україні. Таку думку висловив керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій. Про це повідомляє techhoriculture, пише agronews.ua

«Цього року весна принесла Україні відразу кілька сюрпризів: рання весна, одночасне і тривале цвітіння, пізні заморозки, неактивне запилення квітів бджолами внаслідок низьких температур. Звичайно, всі ці фактори виникли не в усіх садах по всій території України, але все ж ці обставини призвели до певного негативного впливу на врожай та його кількість. Загалом у садах іноді спостерігається багато дивних явищ протягом одного дня, наприклад, жаркий день, заморозки вночі, квіти та яблука діаметром 20 мм на одному дереві», — зазначає фахівець.

Володимир Гуржій уточнив, що яблуні почали досить активно цвісти на кілька тижнів раніше норми, мороз пошкодив зав’язь, а не квіти, що, безумовно, впливає на кількість і якість урожаю:

«У центральній Україні та на Поділлі погода була більш холодною і вологою, що не сприяло активному обльоту бджіл і, відповідно, запиленню, тому заморозки відбувалися в найменш сприятливих умовах і призводили до максимального рівня ураження порівняно з іншими регіонами».

Володимир Гуржій наголошує, що не всі регіони постраждали так сильно, як деякі, але загалом виробництво помітно скоротиться:

«Заморозки спостерігалися не у всіх регіонах, їхня інтенсивність була різною в різних областях. Найбільше постраждали сади в центральній Україні та на Поділлі. Найбільші втрати ми прогнозуємо тут, місцями до 30−40%, дещо більше на південному заході. Менших втрат зазнали сади, розташовані на пагорбах, що на заході України, який поки що переживає сезон майже без втрат. Звичайно, про прогнози врожаю говорити зарано, адже в червні ще буде природний опад яблук, можливі й інші катаклізми, наприклад, град. Але за стабільних стандартних умов ми вже бачимо, що урожай може бути на 10−20% нижчим, ніж зазвичай», — уточнив експерт.

agronews За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.