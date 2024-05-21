Культовий сторічний Bugatti повернули у виробництво в новому форматі (фото) — Finance.ua
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Культовий сторічний Bugatti повернули у виробництво в новому форматі (фото)

Технології&Авто
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Культовий сторічний Bugatti повернули у виробництво в новому форматі (фото)
Культовий сторічний Bugatti повернули у виробництво в новому форматі (фото)
Електромобіль Bugatti Baby II отримав версію Type 35 Centenary Edition. Усього випустили лише шість таких авто. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті Bugatti.
Нова версія присвячена сторіччю гоночного дебюту легендарного Bugatti Type 35 на Гран-прі Ліона у Франції. Саме з цих змагань почалася кар'єра моделі, яка виграла 2500 перегонів за 10 років і стала найуспішнішим гоночним авто всіх часів та народів.
Культовий сторічний Bugatti повернули у виробництво в новому форматі (фото)
Bugatti Baby II, як відомо, є зменшеною (75% від оригіналу) копією Type 35. Електромобіль розробили разом із компанією Light Car Company, яка спеціалізується на подібних клонах відомих авто.

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Новий Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition пофарбований в точно такий колір, як і боліди в перегонах 1924 року. Крім того, на автівки нанесені гоночні номери, під якими виступали Bugatti Type 35. У оздоблені салону використані шкіра, дерево та латунь.
Культовий сторічний Bugatti повернули у виробництво в новому форматі (фото)
Спорткар оснащений електромотором потужністю 13,5 к. с. Він розганяється до 70 км/год, а акумуляторна батарея на 2,8 кВт∙год забезпечує запас ходу 50 км. Bugatti Baby II отримав регульовані амортизатори і самоблокувальний диференціал.
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За матеріалами:
Фокус
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