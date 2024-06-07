Культовий Mercedes-Benz 190 повертають у виробництво — Finance.ua
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Культовий Mercedes-Benz 190 повертають у виробництво

Технології&Авто
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Культовий Mercedes-Benz 190 повертають у виробництво
Культовий Mercedes-Benz 190 повертають у виробництво
Знаменитий Mercedes-Benz 190 повернуть у виробництво. Перший екземпляр нової моделі продадуть у Німеччині на аукціоні RM Sotheby’s, а його стартова ціна складе 700 000 євро. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.
Культовий Mercedes-Benz 190 повертають у виробництво
Настільки висока ціна Mercedes 190 обумовлена тим, що відродити вирішили не стандартну модель, а заряджений варіант Evolution II. До того ж, виготовлять лише 100 таких авто.

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Проєкт втілює в життя компанія HWA. Дизайн Mercedes 190E Evolution II відтворили до найменших деталей — седан має масивний обвіс та велике антикрило. Утім, оптика і колісні диски автомобіля сучасні. Маса авто складе 1350 кг.
Культовий Mercedes-Benz 190 повертають у виробництво
Крім того, для сучасного Mercedes 190E Evo II готують абсолютно новий 3,0-літровий компресорний V6. Його запропонують у двох версіях — на 443 і 490 сил. Піковий крутний момент складе 550 Нм.
Також Mercedes-Benz 190 отримає 6-ступінчасту механічну КПП, повністю нову підвіску та збільшені гальма діаметром 380 мм спереду і 360 мм ззаду.
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За матеріалами:
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