Культовий Mercedes-Benz 190 повертають у виробництво — Finance.ua

Культовий Mercedes-Benz 190 повертають у виробництво Сьогодні 04:55 — Технології&Авто

Культовий Mercedes-Benz 190 повертають у виробництво

Знаменитий Mercedes-Benz 190 повернуть у виробництво. Перший екземпляр нової моделі продадуть у Німеччині на аукціоні RM Sotheby’s, а його стартова ціна складе 700 000 євро. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Настільки висока ціна Mercedes 190 обумовлена тим, що відродити вирішили не стандартну модель, а заряджений варіант Evolution II. До того ж, виготовлять лише 100 таких авто.

Проєкт втілює в життя компанія HWA. Дизайн Mercedes 190E Evolution II відтворили до найменших деталей — седан має масивний обвіс та велике антикрило. Утім, оптика і колісні диски автомобіля сучасні. Маса авто складе 1350 кг.

Крім того, для сучасного Mercedes 190E Evo II готують абсолютно новий 3,0-літровий компресорний V6. Його запропонують у двох версіях — на 443 і 490 сил. Піковий крутний момент складе 550 Нм.

Також Mercedes-Benz 190 отримає 6-ступінчасту механічну КПП, повністю нову підвіску та збільшені гальма діаметром 380 мм спереду і 360 мм ззаду.

Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.