Культову модель Fiat перетворять на електрокар (фото) — Finance.ua

Культову модель Fiat перетворять на електрокар (фото) Сьогодні 01:06 — Фондовий ринок

Культову модель Fiat перетворять на електрокар (фото)

У мережу потрапили перші рендери нового Fiat 600. Відому модель відродять у форматі компактного кросовера з електричною силовою установкою.

Як передає AMPERCAR.com , про це повідомляє сайт L’argus.

Новинку презентують у липні поточного року. Виробництво кросовера налагодять на підприємстві у польському місті Тихи, де нещодавно почали випускати електричний Jeep Avenger.

Відроджений Fiat 600 матиме чимало спільного з Avenger — буде побудований на тій же платформі eCMP. Також в американського побратима запозичать і електричну установку. Йдеться про 156-сильний мотор та батарею на 54 кВт∙год. Запас ходу Фіата становитиме близько 400 км.

Крім того, будуть доступні і версії з ДВЗ. Зокрема автомобіль отримає 1,2-літрові турбомотори на 100 та 136 кінських сил, причому в останньому випадку буде встановлена 48-вольтна «м’яка» гібридна установка.

Нагадаємо, оригінальний Fiat 600 — міський задньомоторний автомобіль італійського автовиробника Фіат, що вироблявся з 1955 по 1969 рік. Автомобіль став прототипом для ЗАЗ-965 «Запорожець».

Ampercar За матеріалами:

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