Куди звертатися, якщо не зарахували 6500 грн допомоги — Finance.ua
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Куди звертатися, якщо не зарахували 6500 грн допомоги

Вчора 09:14Особисті фінанси
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Як відомо, деякі українці мають право отримати допомогу від держави у сумі 6500 грн. Разом із тим, не всім кошти були зараховані.
Спрешу варто нагадати, кому доступна така допомога від держави.
Виплата надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам — підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам:
  • перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДСНС;
  • подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік;
  • не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування.
Вимоги щодо отримання виплати описано в постанові КМУ № 199 від 04 березня 2022 року.
Після оформлення послуги, заява проходить додаткову перевірку на відповідність виконання умов. Якщо ви відповідаєте умовам, то кошти зараховуються протягом 10 робочих днів із моменту подачі заявки.

Куди звертатися, якщо гроші не виплатили

Водночас «Дія» є лише технічним адміністратором послуги, а за нарахування коштів відповідає Міністерство економіки України.
«Дія є технічним адміністратором послуги. Ми лише відображаємо ту інформацію, яку транслює нам розпорядник коштів», — наголосили у «Дії».
Тому щодо термінів та умов зарахування радимо звернутися до Мінекономіки за номером 044 253 61 36 або залишити форму зворотного зв’язку.
Вони працюють із понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Судебно-юридична газета
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