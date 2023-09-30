Куди звертатися у разі невиплати зарплати роботодавцем у Польщі — Finance.ua

Куди звертатися у разі невиплати зарплати роботодавцем у Польщі Сьогодні 07:23 — Особисті фінанси

Куди звертатися у разі невиплати зарплати роботодавцем у Польщі

У разі порушення трудових прав, в залежності від форми укладеного з роботодавцем договору, можна звертатися у відповідні інстанції.

Про це нагадує Посольство України у Польщі.

Укладений трудовий договір (Umowa o pracę)

Такий тип договору регулюється Трудовим Кодексом Республіки Польщі. Це найкраща форма договору для працівника, який гарантує соціальний захист, а також дає можливість компенсувати заборгованість з боку недобросовісного працедавця.

Уклавши трудовий договір, у разі невиплати заробітної плати (або несвоєчасної виплати), можна подати скаргу на роботодавця до Державної Інспекції Праці (Panstwowa Inspekcja Pracy — PIP).

Укладені інші види цивільно-правових договорів (umowa o zlecenie, umowa o dzielo)

Такі типи трудових відносин регулюються Цивільним Кодексом Республіки Польща, а відповідно з питань вирішення суперечок щодо порушення трудових прав, у тому числі невиплати заробітної плати, можна звертатися не тільки до Державної Інспекції праці (SIP), а також до загальнодержавних судів — Суд праці (Sąd Pracy — районний або окружний).

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Для успішного вирішення справи краще звернутися до юриста, який проаналізує документи та допоможе виграти справу.

Відсутність будь-якого трудового договору

У такому випадку шансів отримати невиплачену заробітну плату практично немає. Однак, можна все ж таки звернутися до Державної Інспекції праці, яка може накласти штраф на роботодавця за незаконне працевлаштування.

Слід пам’ятати, що робота без будь-яких трудових договорів та відповідно несплата страхових внесків до ZUS призводить також до відсутності медичного забезпечення у Польщі, і у разі виникнення проблем зі здоров’ям, кошти за лікування доведеться сплачувати самостійно.

Як громадянам України уникнути ситуацій з невиплатою заробітної плати роботодавцем?

Влаштовуючись на роботу обов’язково необхідно перевірити компанію-роботодавця, чи є вона зареєстрована, наявність штрафів, чи не ліквідована.

Перевірити компанію можна в Національному Судовому Реєстрі (KRS), а також в Національному Урядовому Реєстрі Суб'єктів Національної Економіки (REGON).

Якщо ви працевлаштовуєтесь через компанію-посередника (агентство з працевлаштування), то таку компанію можливо перевірити через базу KRAZ.

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Обов’язково укладайте письмовий договір з роботодавцем. В ідеалі - Umowu o pracę, що є гарантією вашого захисту. Завжди читайте умови договору перед його підписанням.

З питань законності працевлаштування на території Республіки Польща ви можете звернутися за консультацією до Державної Інспекції Праці (Panstwowa Inspekcja Pracy — PIP) на україномовну лінію за телефоном +48 22 111 35 88 (з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 15.00).

Розширену інформацію щодо форм договорів з працевлаштування, заробітної плати та податків з неї, захисту трудових прав, ви зможете знати на сторінці

uamedia За матеріалами:

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