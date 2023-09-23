У Польщі можуть згорнути виплати українцям (інфографіка) — Finance.ua
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У Польщі можуть згорнути виплати українцям (інфографіка)

Особисті фінанси
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У Польщі можуть згорнути виплати українцям (інфографіка)
У Польщі можуть згорнути виплати українцям (інфографіка)
Пільги для українських біженців у Польщі можуть скасувати. Відповідні положення втрачають чинність на початку наступного року, а рішення про їх продовження ще не приймалося.
Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє businessinsider.com.pl.
В ефірі Polsat News політика запитали про соціальні виплати громадянам України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.
«Регламент є тимчасовим і втрачає чинність на початку наступного року. Ніщо не є постійним, лише на період триваючого збройного конфлікту, а положення просто втрачають чинність на початку наступного року. На даний момент немає рішення про продовження тих речей, які є в законі», — сказав речник уряду.
На його думку, «ці положення не будуть розширені значною мірою». Він вказав на необхідність ширшого залучення міжнародної спільноти до допомоги громадянам України, які перебувають за межами своєї країни.
З початку повномасштабного вторгнення Польща запровадила широку програму підтримки біженців із України.
У Польщі можуть згорнути виплати українцям (інфографіка)
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За матеріалами:
РБК-Україна
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